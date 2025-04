Se filtró la reacción del “chat de mamis” del hijo de Lizy Tagliani en medio del escándalo: “Están de acuerdo con...”

Viviana Canosa se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py acompañada por su abogado, con el objetivo de iniciar una denuncia formal en contra de Lizy Tagliani y otras figuras del espectáculo. La conductora de televisión decidió recurrir a la Justicia en medio de un escándalo mediático que ya empieza a generar gran repercusión en el ámbito del espectáculo y la política.

Por su parte, Lizy, actual conductora del programa La Peña de Morfi, tomó acciones legales contra Canosa y la demandó por calumnias e injurias, tras sentirse agraviada por declaraciones públicas que la periodista habría realizado recientemente. La situación escaló rápidamente y derivó en una batalla legal que promete nuevos capítulos en los próximos días.

Además de la denuncia por parte de la humorista, Viviana Canosa también enfrenta una acusación por tráfico de influencias, un cargo que complica aún más su situación judicial y pone en el foco su accionar fuera de la pantalla. Esta nueva imputación despertó fuertes reacciones tanto en el ámbito judicial como en los medios de comunicación.

A raíz de este episodio, Costa reveló cómo reaccionaron las mamás del grupo de chat del colegio al que concurre el hijo de la famosa, luego de que salieran a la luz las serias acusaciones contra la conductora de La Peña de Morfi (Telefe).

Qué opinaron las mamás del colegio sobre el escándalo de Lizy Tagliani

La integrante del panel de Cortá por Lozano (Telefe), que también fue mencionada por Canosa, salió al cruce de las acusaciones y expresó su apoyo incondicional a su amiga, quien recientemente atravesó un complejo proceso de adopción.

Con visible indignación, la panelista expresó: “Yo no voy a contar la historia del nene, pero viene de momentos de mucho dolor. Entonces de repente yo me siento en un programa y digo ‘es trava, es borracha, es drogadicta, trata de personas...‘. Deliberadamente”. Luego, agregó: “Y aun así, ponele que esta instancia de la adopción del Tati salga bien, si Lizy quisiera tener otro hijo, ¿esta mancha no queda?“.

En esa misma línea de pensamiento, Verónica Lozano hizo hincapié en los aspectos cotidianos que también se ven afectados por la situación: “También transitar la maternidad con esta criatura. Los compañeritos del colegio, el chat de las mamis, si los chicos van a visitarla a Lizy, si se arma la pijamada... cosas que parecen pel..., pero que no lo son”.

Fue en ese contexto que Costa dio a conocer un detalle que hasta el momento no había salido a la luz. “Yo soy mística, estamos en Semana Santa, entonces todo eso... hay un chat de mamis del colegio que están todas de acuerdo con ella, donde la quieren y la apoyan porque vos ves el día a día... Porque nosotras no somos mamás para una foto de una revista. Porque yo la veo como mamá”, concluyó con emoción.