Marcelo Polino habló del delicado estado de salud de Antonio Gasalla: “Va a ir a un geriátrico”

De visita en Poco correctos, el programa que conducen el Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece, Marcelo Polino dio una nota donde rememoró cuál fue la peor noticia que le tocó dar y profundizó en el estado de salud de Antonio Gasalla.

Estefi Berardi le consultó cuál había sido “el peor chisme” que le tocó dar a conocer y Polino se sinceró: “Algo muy fuerte que me pasó un día fue que yo estaba en la radio y me llama Antonio Gasalla, que ni siquiera tenía esta enfermedad que tiene ahora, y me dice ‘Polino, tengo cáncer de piel. Por favor, decilo’”.

Marcelo Polino reveló los motivos por los que suspendió su plan de adopción (Captura de pantalla)

Polino agrego: “Se estaba diciendo que estaba peleado con Susana Giménez, que no quería ir al programa. Entonces me costaba decirlo porque era un tema de salud. Creo que fue eso, después me animo a decir cualquier cosa, contesto cualquier cosa y respondo, no pasa nada. Pero cuando hay un tema de salud así, más de un amigo, eso me quedó porque me costó un montón decirlo”.

"Planeta Gasella" el homenaje al humorista que presentará a sus icónicos personajes. Foto: CCK

El periodista dio más detalles sobre el cuadro que en la actualidad presenta el artista: “Antonio está complicado. Está internado en un centro de rehabilitación con sus problemas de salud y su problema cognitivo que avanza, y eso nunca va a estar mejor”, expresó. Y cerró: “A mí ya no me conoce. Por ahí a su hermano, algunas veces”.

La salud de Antonio Gasalla

Durante el verano pasado Marcelo Polino había contado sobre la salud de su amigo, el capocómico Antonio Gasalla. “A Antonio lo vi, tuve la posibilidad. Yo no me quería venir a Mar del Plata sin verlo. Así que lo fui a ver y la verdad es que es una sensación de mucha tristeza, hacía más de un mes que no lo veía y ya no nos conoce directamente”, comenzó.

Finalmente cerró: “Antonio está en un centro de rehabilitación para fortalecer su musculatura, para poderse reincorporar y caminar. Una vez que eso se logre, que será en un tiempo no muy lejano, ya va a ir a un geriátrico especializado en su patología”.