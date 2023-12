Estefi Berardi se indignó por los anuncios de Luis Caputo y pidió que le den un plan social

Al igual que Amalia Granata y Jorge Rial, Estefanía Berardi expresó su enojo con las medidas anunciadas por el nuevo Ministro de Economía, Luis Caputo. Durante el vivo de Poco Correctos, la panelista se sumó al reclamo de otros famosos y pidió un beneficio social.

Estefi criticó duramente el anuncio del paquete de medidas económicas del nuevo gobierno de Javier Milei. Al aire en el programa de televisión, la bailarina hizo un repaso por la ola de repercusión que tuvieron las medidas entre los famosos y compartió su punto de vista.

Mientras leía tweets de algunos de sus colegas señaló: “El otro que también se expresó en las redes es Jorge Rial, otro picante también. Puso lo siguiente: ‘ojo que bajaron los ministerios a título nominativo. No en sueldos, porque hay secretarías que cobran con rango ministerial. El de Karina Milei y el de Adorni, el vocero presidencial. La plata de la casta no se toca’”.

Jorge Rial se quejó de las medidas de Caputo Foto: Twitter

Y continuó haciendo referencia al descargo del ex conductor de Intrusos: “También dijo ‘el costo no lo paga la casta, eras vos, eras yo, eran todos. Menos ellos’. Y el de arriba (tuit) dice ‘ahora se entiende lo de la ampliación de la ayuda social. Con estas medidas, parte de la clase media caerá en la pobreza y necesitará de los planes para sobrevivir. Pero la casta no se toca’”.

Jorge Rial se quejó de las medidas de Caputo Foto: Twitter

A continuación, Estefi Berardi dio su opinión acerca de las medidas de Luis Caputo y coincidió con el conductor de Argenzuela. “Me sumo a ese tuit de Rial, pienso igual, yo quiero la tarjeta Alimentar porque me mato laburando y cómo es eso, me gustaría saber”, señaló.

Acto seguido, sus compañeros le advirtieron que no se la iban a dar debido a que no cumple con los requisitos para acceder a este beneficio social. Ante la insistencia y el reclamo de la bailarina, Belén Ludueña le respondió: “No calificás porque tenés que estar en situación de vulnerabilidad y vos trabajás y tenés ingresos”.

Estefi Berardi salió a desmentir su pedido de un plan social

Horas más tarde, Estefanía Berardi decidió aclarar sus dichos: “Claramente no lo decia en serio. No estoy de acuerdo que no esten reguladas, o sean por tiempo indeterminado, porque conozco a muchos que hacen negocio con esa plata que viene de arriba y se aprovechan”.

Estefi Berardi Foto: Twitter

Por último, agregó qué fue lo que sucedió al aire en el programa. “Quería expresar eso y no pude terminar la idea porque cambiamos de tema”, aclaró.