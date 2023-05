Estefi Berardi se descargó tras no poder llegar a su trabajo por un piquete: “Es una vergüenza”

La “Marcha Federal Piquetera” tuvo lugar este jueves y como es costumbre, generó caos en el tránsito porteño. Ante estos sucesos, Estefi Berardi expuso su indignación en las redes sociales.

Furiosa cuando iba camino a Mañanísima (Ciudad Magazine), su actual trabajo, la bailarina se descargó en Instagram: “Qué vergüenza. ¿Hasta cuando la Ciudad va a permitir que corten así la 9 de Julio? Hacen lo que quieren y nadie hace nada. No puedo llegar a mi trabajo”.

Estefanía Berardi furiosa en Instagram por los cortes Foto: instagram estefaniaberardi

Sin quedarse atrás, también republicó un video de un colega de Mañanísima, Pampito, donde se la ve a la influencer manejando y quejándose de lo mismo “Es indignante, no lo puedo creer. Estoy para el orto, me quiero matar... es para calentarse”.

Hay un segundo video donde se escucha decir a la panelista: “Estamos atrapados, vamos dando vueltas en círculos, estoy hace 4 horas manejando, es como haberme ido hasta Mar del Plata, quiero volver, no puedo llegar”.

LA BRONCA DE ESTEFI EN TWITTER:

Tras hacerse eco de lo ocurrido en su perfil de Twitter, la influencer sorprendió con una picante opinión: “Hay que deportar a los extranjeros que cortan las calles”.

Pero siguió con más bombardeo:

Estefi Berardi furiosa por los cortes piqueteros. Foto: twitter estefiberardi

Luego retwitteo una cuenta de fans de “El pelado de A24″ que compartió una entrevista realizada por TN a una mujer que estaba en el corte y explicaba que estaban reclamando por “los sueldos, los subsidios, la comida y la casa”. “No tenemos casa. Alquilamos. Y en mi caso, tengo 67 años, no tengo subsidios, no tengo nada por la edad. Otro que salió en el 2007 porque no soy argentina, soy peruana”, detalló.

Estefi Berardi furiosa por los cortes piqueteros. Foto: twitter

Su disgusto fue grande cuando vio que su vuelta a casa iba a ser tan complicada como la ida al trabajo y no se quedó solo con expresarse en Instagram, sino que también twitteó: “¡Tengo hambre, tengo sueño, tengo que estudiar! No puedo llegar a mi casa. Cuatro horas manejando hace que estoy. Tengo que llevar a Pampito a Intrusos que tampoco llega. Qué vergüenza esto”, lamentó.