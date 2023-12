Los alarmantes mensajes que compartió Silvina Escudero y generó preocupación entre sus seguidores

Silvina Escudero es una de las famosas que supo ser una gran figura de la televisión y los escenarios. Sin embargo, después de su casamiento en 2022 decidió tener un perfil más bajo y solo se comunica con sus seguidores por medio de Instagram.

En las últimas horas, la bailarina preocupó a sus fanáticos al subir varias frases tristes y que revelan el difícil momento que vive. “Un día, sin previo aviso, todo se termina. Mi consejo es que vivan cada momento con el alma, aprecien a cada persona que pasa por su vida, sea un instante o un milenio”, fue una de las fotos que publicó.

La frase continuaba: “Sean sinceros con los sentimientos, no guarden nada que no hay nada más chimba que ofrecer lo que está en el corazón”. Además, hace varios días que no genera contenido en su perfil, algo que solía hacer todo el tiempo, lo que generó mayor preocupación.

Qué dijo Silvina Escudero cuando le consultaron por sus mensajes

Ante esto, Estefi Berardi, panelista de Mañanísima, se comunicó con la famosa para intentar averiguar cómo se siente y cuál es el motivo que le llevó a publicar esas imágenes.

“Le escribo y le pregunto, le dije que por este tema, que lo hace público y desapareció de las redes, le digo ‘no subiste más nada. Primero me preguntan si te separaste’. Me dice que no, que no está separada, que al contrario, que el día que le escribí, cumplió un año de casada y no lo pudo ni festejar”, detalló la panelista sobre la respuesta de la bailarina.

“‘Estoy juntando fuerzas para producir ese material’. Estoy hablando de Silvina Escudero. Me autoriza a decir, si bien ella no quiere contar y es muy personal, lo contará cuando ella sienta hacerlo. Está pasando ‘un momento complicado y delicado’, son las palabras que me puso, que me agradecía mucho la preocupación. No quiere contar el qué”, expresó Estefi ante la desaparición de la famosa de las redes sociales, donde subía contenido diario.

“‘Se ve que mi catarsis son las frases de Instagram’, pero la verdad es que por ahora no lo puedo contar”, contó la panelista sobre la respuesta de la famosa.

Luego Silvina habló en su perfil y agradeció a sus seguidores por el cariño y preocupación: “Quería agradecerles todos por sus mensajes amorosos y el tiempo. Me llenaron de frases, de mensajes tiernos. Saben que me copan las frases y te ayudan a salir en los momentos malos. Y los animales, que te ayudan a curar el alma”.

“Esa gente que no te abandona en tu peor momento. Porque cuando estamos bien, están todos, pero cuando estás en el piso, nada más valioso que la gente que está ahí y no te abandona a pesar de cualquier cosa. La gente que no se baja del barco, la gente que sigue. Eso es lo que atesoro en mi vida y se lo quería compartir con ustedes”, comentó en su descargo.

A pesar de aparecer en las redes sociales, la bailarina prefirió no contar que le pasa, pero si mostrar que estaba bien ella.