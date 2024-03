Marcelo Polino habló de la ruptura de su amistad con Lali Espósito y fue contundente: “Se portó muy mal...”

Lali Espósito es una de las cantantes y actrices argentinas más queridas por el público, debido a su trayectoria, talento y simpatía a la hora de relacionarse con sus fanáticos. La artista fue noticia en las últimas semanas luego de que confirmara su romance con Pedro Rosemblat. Sin embargo, Marcelo Polino quien era amigo de Lali no tiene un buen recuerdo de ella.

El reconocido periodista de espectáculo que tenía una buena relación con la famosa hace muchos años, reveló en LAM que su amistad no está en el mejor momento.

Marcelo Polino contó por qué se distanció de Lali Espósito

Marcelo estuvo de invitado en el programa de su colega Ángel de Brito y fue allí que sorprendió al hablar de la cantante cuando se le preguntó sobre el conocido cruce entre Lali y el presidente de la nación.

“Yo estoy distanciado de Lali. Ella se portó muy mal conmigo, previo a todo esto”, comentó el periodista llamando la atención de todos. Luego habló de cómo surgió su amistad: “Hace 10 años, Lali me viene a buscar para que yo sea el padrino del fandom. La acompaño en los comienzos, cuando venía con un CD y un jabón que te regalaba la mamá. Ahí empieza una relación maravillosa, ella es una chica súper talentosa y laburadora”.

“Cuando voy a Telefe a trabajar, a ser el embajador del programa La Voz, tenía un programa pegado a ese. Entonces, un día le digo a Lali ‘mirá, te necesito. ¿Me hacés la gamba?’. Ahí me respondió ‘dejame ver’. Bueno, no vino nunca”, contó el periodista en LAM.

“Hasta ahí todo bien porque podés elegir no ir, podés no tener ganas. Después, el año pasado, cuando pasó el tema de Nacha Guevara, Lali se portó horrible con Nacha y ella nunca lo contó. Todo fue cuando Nacha escribe el tema ‘Te vas al carajo’, lo pensaba hacer con Lali. Entonces, yo la llamó para dejarle un mensaje y nunca me contestó”, agregó Polino.

“A los 15 días Nacha me dice, ‘che, ¿no te contestó Lali?’. Y le digo que no pero que voy a hablar con su mamá porque tengo la mejor con Majo. Le digo, ‘mirá, Majo, pasa esta situación, Nacha la está buscando a Lali’. Después de todo esto, Lali me llama a mí y le dije ‘suerte, que tengas suerte en tu carrera’. Y ahí puse punto final”, cerró su relato el periodista.