Empeoró el estado de salud de Antonio Gasalla: “No reconoce a su familia ni sabe que fue actor”

La salud de Antonio Gasalla ha sido noticia en más de una oportunidad. Desde hace varios meses, el actor vive en un centro de rehabilitación, donde lo visitan familiares y amigos. Sin embargo, en el último tiempo, su salud ha tenido un gran deterioro y, según trascendió, ya no reconoce a su círculo íntimo ni recuerda su profesión.

La información fue comunicada por el periodista de espectáculos Daniel Ambrosino, quien explicó: “La enfermedad que tiene es progresiva, afecta las capacidades cognitivas que tiene, el hecho de no reconocer a su familia, a sus amigos, al punto de que ya no recuerda que fue actor. Toda su vida prácticamente quedó borrada”.

Por su parte, Marcelo Polino confirmó la triste noticia del deterioro de la salud y reveló qué medidas van a tomar sus familiares. “Les cuento que Antonio Gasalla continúa en el centro de rehabilitación, por estas horas va a ser trasladado a un geriátrico para que puedan tratar su patología de base”, sostuvo.

Marcelo Polino habló sobre la salud de Gasalla / Archivo

“Su estado cognitivo ha empeorado, no me conoció, no conoció a su familia, ni siquiera recuerda que fue actor”, reveló Polino respecto al avance de la enfermedad que padece Antonio Gasalla. “Así que muy triste, pero está cuidado por buenos profesionales y acompañado por su familia”, concluyó.

Marcelo Polino habló sobre la salud de Gasalla / Archivo

La reacción de Antonio Gasalla al ver su homenaje en los Premios Martín Fierro 2023

Esta no es la primera vez que la salud de Antonio Gasalla preocupa tanto al mundo del espectáculo como al público seguidor de sus obras. Meses atrás, se conoció que el artista vio el homenaje que le hicieron durante la entrega de los Premios Martín Fierro 2023.

Foto de Marcelo Polino con Antonio Gasalla

Según informaron en el segmento La Pavada, del Diario Crónica, el actor estuvo atento a la ceremonia y se emocionó al momento de su homenaje. “Estaba yo, ¿viste?”, le habría dicho el capocómico a su hermano, Carlos. Hasta entonces, podía reconocerse y recordar su vocación.