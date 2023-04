El delicado momento de salud de Antonia Gasalla: “No reconoce a su familia”

El reconocido actor Antonio Gasalla, a sus 82 años, estaría atravesando un complicado momento de salud, según detalló su íntimo amigo Marcelo Polino.

Unas semanas atrás, a raíz del deterioro cognitivo que está sufriendo, el actor sufrió una inesperada estafa que culminó en un robo en su hogar. Por lo tanto, sus familiares y amigos fueron alertados de la situación que Gasalla está atravesando.

Ángel De Brito aclaró en su programa de espectáculos, LAM: “En estas últimas semanas, el cuadro de falta de memoria empeoró y la familia decidió accionar para que esté bien cuidado”, y señaló que en el entorno de Antonio “están todos aconsejados por profesionales para que no lo contradigan”.

Asimismo, en el programa contaron que luego del robo que sufrió el humorista en su hogar, fue Marcelo Polino quién fue hasta allí y se encontró con una situación muy difícil. Me dijo que fue a charlar con él y que no lo reconoció”, lanzó el conductor del ciclo sobre la información que le dio el periodista. “Gasalla no reconoció a Polino, no reconoce a su propia familia, tampoco”, precisó.

El conductor de LAM aclaró que dada esta situación, el próximo paso de la familia es “internarlo en una clínica para compensarlo porque no tomó los medicamentos”, ya que “no está bien alimentado”

Antonio Gasalla, víctima de un robo.

COMO FUE LA ESTAFA QUE SUFRIÓ ANTONIO GASALLA

Ante el delicado estado cognitivo de Antonio Gasalla, hubo personas que se aprovecharon de esta situación para estafarlo. Su amigo, Marcelo Polino, comentó en una entrevista con Pamela David que le hicieron firmar papeles, “entonces hay una investigación que ya lleva casi un año y pico que está haciendo la familia y yo estoy colaborando para llegar a buen término y cuidar el patrimonio de Antonio. Hay gente que se ha aprovechado de esta situación, le ha robado dinero, muebles”.

Además, “su mucama decidió irse por las cosas que pasaban adentro de la casa y las personas ya están identificadas. En un momento se quiso instalar que la familia lo había abandonado y lejos de eso, la familia vive a tres cuadras”, detalló el periodista.

“Está perdiendo su memoria” agregó Polino, y esta fue la razón por la que este grupo de personas se aprovechó de su situación, “lo manipuló y se metió en su casa”, comentó Miguel Ángel Pierri, abogado del actor y amigo íntimo de la familia.