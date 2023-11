Marcelo Polino reveló el enorme gesto que tuvo Luciana Salazar para que él pudiera ser padre

Marcelo Polino es uno de los periodistas de espectáculo con más trayectoria en los medios de comunicación. Además, es una de las figuras más temidas por los famosos por conocer los detalles de la vida de todos.

Si bien el periodista es muy reservado en cuanto a su vida privada, en algunas ocasiones contó que espera ser padre por medio del procedimiento de adopción, a pesar de que no es fácil y ya lleva más de 10 años esperando.

Marcelo Polino es muy amigo de Luciana Salazar y el padrino de Matilda. Foto: Instagram

En la noche del sábado estuvo en el programa de Mirtha Legrand y habló de su deseo de ser padre y la gran amistad que tiene con Luciana Salazar. Además, de que es el padrino de Matilda Salazar.

Marcelo Polino habló del ofrecimiento que le hizo Luciana Salazar para que pueda cumplir su sueño

Lo primero que le preguntó la conductora fue si el periodista se había enojado cuando ella le dijo que sentía tristeza por él al no poder ser padre y estar solo. A lo que Polino respondió que era mentira y que quería mucho a la familia Legrand.

Luego la conductora quiso saber más sobre su lucha por la adopción. “Primero no me daban (un niño para adoptar) y cuando empecé a contarlo acá, me empezaron a llamar y a ofrecer grupos de hermanos. Me llamaron para darme cuatro hermanitos, después cinco. Yo, al no tener una estructura familiar, no me podía hacer cargo de cinco niños”, comentó el periodista.

“Pero ahora soy padrino de Matilda (Salazar), que la amo, y estoy re cerca del hijo de Flavio Mendoza; así que me llevo la mejor parte porque los agarro cambiaditos, me los llevo a ver los shows, les compro cosas ricas y se los devuelvo cansados y malhumorados a los padres, pero la pasamos bien” agregó.

La conductora le preguntó si era verdad que Luciana Salazar le había ofrecido sus óvulos para que pueda ser padre por subrogación de vientre, a lo que Polino respondió: “Es correcto, pero yo ya había dejado las carpetas porque estaba harto de dar la prueba cada dos años, ya había nacido Matilda. Luciana me invitó un té y me contó que había hablado con su familia y que su decisión era ofrecérmelo, y yo le agradecí porque mi idea era adoptar porque quería dejarle todo lo que había logrado en mi vida a alguien que tuviera carencia”.