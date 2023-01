Murió Annie Wersching, actriz de The Last of Us

Este 29 de enero falleció Annie Wersching, actriz conocida por interpretar a Tess en los videojuegos The Last of Us y The Last of Us: Part I.

Según reportó su representante, Annie Wersching falleció de cáncer a los 45 años, enfermedad que se le diagnosticó en el 2020.

Murió Annie Wersching, actriz del videojuego The last of us. Foto: web

“Hoy hay un agujero cavernoso en el alma de esta familia. Pero ella nos dejó las herramientas para llenarlo. Encontró la maravilla en el momento más simple. No necesitaba música para bailar. Nos enseñó a no esperar a que la aventura te encuentre. ‘Ve a buscarla. Está en todas partes’. Y la encontraremos”, expresó a través de las redes sociales Stephen Full, actor y esposo de Wersching.

“Mientras llevaba a nuestros hijos, los verdaderos amores de su vida, por el sinuoso camino de entrada y la calle, gritaba ¡ADIÓS! Hasta que nos alejábamos del mundo. Aún puedo oírla sonar. Adiós, querida. ‘Los quiero, pequeña familia...’” concluyó Full.

¿Cómo comenzó su carrera actoral Annie Wersching?

Annie Wersching comenzó su carrera actoral con una pequeña aparición en el famoso programa Star Trek: Enterprise, para luego conseguir protagónicos en las series Charmed, Killer Instinct, Supernatural y Cold Case, aunque sería su papel de Amelia Joffe en General Hospital, lo que le daría mayor reconocimiento entre el público.

En 2013 puso su voz y captura de movimiento para dar vida al personaje Tess del videojuego The Last of Us, mientras que en el 2015 interpretó a Lilly Salvatore, una de las principales antagonistas de The Vampire Diaries.

Murió Annie Wersching, actriz del videojuego The last of us. Foto: web

Desde 2017 y hasta 2019 interpretó el rol de Leslie Dean en la serie televisiva Runaways, que es parte del Universo cinematográfico de Marvel.