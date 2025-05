La temporada 2 de Last of Us sigue dando de qué hablar. Luego de que los espectadores presenciara el asesinato de Joel, el personaje protagonizado por Pedro Pascal, los usuarios se encontraron con uno de los capítulos más profundos de la serie.

El significado detrás de la escena musical de Ellie en The Last of Us 2

La escena musical que goza de más de un significado

En el cuarto capítulo, se muestra a Ellie y Dina (protagonizada por Isabela Merced)en Capitol Hill, el antiguo barrio LGTBQ+ de la ciudad. Allí, decidieron hacer una pausa a la misión y refugiarse en una tienda de discos musicales.

Mientras exploraban el lugar, Ellie revisa unos vinilos y encuentra una guitarra acústada. Es en ese momento cuando decide tocar la canción “Take on Me” de A-ha, que goza de diversos significados connotados para la trama.

En principio, representa un paralelismo entre las diferentes etapas amorosas de la protagonista. Esto, debido a que en la primera temporada, Ellie y Riley, su interés amoroso en ese entonces, visitan un centro comercial abandonado y suena precisamente “Take of Me” de fondo.

Es así como la canción goza de múltiples significados para Ellie. Sobre todo en las frases ““I’ll be gone / In a day or two” (“Me iré en uno o dos días), que harían alusión a que están en un contexto donde cada minuto cuenta para vivir la vida al máximo.

Para destacar con más fuerza estas frases, la escena culmina con un momento íntimo entre Ellie y Dina, quiénes rompen la tensión desde hacía unas escenas atrás con un romántico beso. De esa manera, buscan vivir al máximo sus sentimientos por la otra.

Ellie y Dina durante el episodio 4 de "The Last of Us 2"

Qué significan los granos de café en la tumba de Joel

Desde otro aspecto, esta no es la primera vez que la serie dirigida por Craig Mazin y Neil Druckmann presenta algunos mensajes connotados para los fanáticos más fieles. En el capítulo 3 de la segunda temporada, Ellie se acerca a la tumba de Joel y deja caer en la tierra varios granos de café.

Los granos de café que lanza Ellie en el lugar donde fue enterrado Joel

Este pequeño gesto simboliza el fuerte vínculo entre Ellie y Joel, dado que este último le hablaba sobre su gusto por el café a lo largo de su viaje en la primera temporada.