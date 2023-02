¿Pedro Pascal está de novio? Los candentes romances del actor de The Last of Us

Pedro Pascal es uno de los actores del momento en el mundo, ello gracias a sus protagónicos en las series The Last of Us y The Mandalorian.

Tras el éxito de la serie basada en el videojuego de Naughty Dog, el actor chileno alcanzó el récord de haber participado en todas series taquilleras, entre las que se incluyen las ya mencionadas y Game of Thrones.

Pedro Pascal como "Joel" en The Last of Us. Foto: HBO Max

Conocido en cada rincón del planeta, no es de extrañar que la vida privada de Pedro no pase por desapercibida y millones deseen conocerla en profundidad.

Es en este sentido que, muchos se preguntan por el estado sentimental del actor, lo cual, a continuación te revelaremos.

¿Pedro Pascal está de novio?

Pedro Pascal se encuentra actualmente soltero, o, al menos, no se lo ha visto en público con una pareja en el último tiempo.

Pedro Pascal

El actor de The Last of Us ha admitido que uno de sus “gustos culposos” es googlearse y buscar en las páginas de sus fans que romances le inventan.

¿Cuáles fueron los romances de Pedro Pascal?

Pedro Pascal es sin dudas uno de los galanes de Hollywood del momento, teniendo millones de fans que sueñan con él a diario.

Pero el deseo que despierta el actor no se limita a su fandom, sino que, inunda los camerinos y llega a sus colegas.

Pedro Pascal, el galán del momento. Foto: PETER YANG/WIRED

Pedro se hizo conocido en los años ‘90, momento en el que comenzó a salir con Maria Dizzia, a quien conoció al trabajar juntos en un episodio de La Ley y el Orden. La actriz es mayormente conocida por su papel de “Polly Harper” en Orange is the new black.

Maria Dizzia Foto: Dimitrios Kambouris

Mucho tiempo después, en el año 2014, el actor de The Last of Us fue vinculado amorosamente con Lena Headey, “Cersei Lannister” en Game of Thrones, con quien la química podía verse incluso dentro de la ficción. Los actores salieron durante un tiempo y protagonizaron fotografías de lo más tiernas.

Pedro Pascal con Lena Headey. Foto: Lena Headey

Lo último que se supo de la vida amorosa de Pedro fue cuando comenzó a ser visto con Robin Tunney, actriz conocida por su papel en The Mentalist. Los actores fueron fotografiados juntos en varios eventos y la química entre ellos era indiscutible.