The Last of Us: cómo y dónde ver el quinto episodio de forma anticipada.

Nueva sorpresa para los fanáticos de The Last of Us. Existe una posibilidad para ver con anticipación el 5to episodio, el cual será transmitido por el canal el próximo domingo 12 de febrero. Esta noticia llega en medio de las dudas de los fanáticos del cine y de la serie, quienes al hacer cuentas se encontraron con la sorpresa de que el final de la serie será el mismo día y en el mismo horario que la entrega de los Premios Oscar 2023.

El quinto episodio de The Last of Us se puede ver de forma anticipada.

Cuándo se estrenará el 5to episodio y dónde ver de forma anticipada

El quinto episodio de la serie original de HBO “The Last of Us” se estrenará anticipadamente en HBO Max a partir del viernes 10 de febrero, a las 11 p.m Argentina.

Este estreno será antes de su habitual en canal lineal HBO el domingo 12 de febrero a las 11 p.m Argentina. Los suscriptores de HBO también pueden tener acceso con antelación al episodio 5 mediante su cuenta de HBO Max, que se incluye sin costo adicional al adquirir la suscripción a través de un proveedor de televisión. t

Según aseguró HBO, los nuevos episodios de la serie seguirán emitiéndose los domingos a las 11 p.m Argentina en HBO Max y HBO, hasta el final de temporada, el 12 de marzo.

Más sobre The Last of Us en HBO

The Last of Us es un videojuego de aventura y supervivencia desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony Computer Entertainment. Fue lanzado para PlayStation 3 en junio de 2013, con una versión para PlayStation 4 lanzada en julio de 2014.

El juego sigue a los personajes principales, Joel y Ellie, mientras se embarcan en un viaje a través de un Estados Unidos post-apocalíptico devastado por una pandemia que convierte a la mayoría de la humanidad en zombies. La historia se centra en la relación entre Joel y Ellie, y los desafíos que enfrentan mientras luchan por sobrevivir en un mundo peligroso.

El videojuego recibió elogios de la crítica y fue aclamado por su historia, personajes, diseño de juego y gráficos. Ganó varios premios, incluyendo varios “Juego del Año” y se convirtió en uno de los juegos más aclamados de todos los tiempos. Una secuela, The Last of Us Part II, fue lanzada en junio de 2020.