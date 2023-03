Pedro Pascal ¿cosificado?: el actor de The Last of Us más sexualizado que nunca en las redes

Pedro Pascal es definitivamente el actor del momento. Al tremendo éxito de The Last of Us, se sumó la última semana el estreno de la tercera temporada de The Mandalorian, otro título exitosísimo que se suma a la carrera del actor chileno.

Estar en la pantalla de dos de las series más vistas de la actualidad le consiguió a Pedro Pascal también ser el hombre del momento en las redes sociales, donde abundan reels y posteos del actor en diferentes situaciones, entrevistas, backstage y hasta algunas creaciones de los propios usuarios.

El nivel de atracción que consiguió el actor chileno fue tal, que muchas personas terminaron con un verdadero crush con el hombre que también interpretó al querido Oberyn Martell en Game of Thrones.

Pedro Pascal, el hombre más sexualizado del momento

En las últimas horas se volvió viral un video de Pedro Pascal en una alfombra roja mientras es abordado por una periodista, que le propone que lea a cámara algunos tuits sobre él. Los tuits en cuestión eran sobre comentarios sexuales de los usuarios en las redes sobre el actor.

Al enterarse de qué se trataba, Pascal simplemente comentó “Dirty” (sucio) y no siguió la consigna de la periodista, por lo que salió de la incómoda situación con mucha altura.

Qué dice Pedro Pascal sobre los comentarios en las redes

Consciente del efecto de su fama en las redes sociales, Pedro Pascal se mostró sorprendido por los comentarios sobre él.

“¿Pero qué le pasa a la gente que le gusta tanto un viejo como yo?”, se preguntó el actor de 47 años, en tono de broma aunque desconcertado. “¿Qué está pasando en nuestra cultura? ¿Cómo puede pasar esto? Que se enfoquen en Harry Styles, ¿pero qué les pasa?”, dijo sorprendido entre risas algo forzadas.