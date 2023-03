Pedro Pascal, actor de The Last of Us y The Mandalorian, se declaró fan de Argentina, 1985.

Pedro Pascal es una de las celebridades hollywoodenses del momento. A pesar de ser oriundo de Chile, el actor se posiciona como uno de los más exitosos dentro de la industria del espectáculo estadounidense.

El actor va de suceso en suceso, habiendo actuado en franquicias de lo más taquilleras como lo son The Last of Us, The Mandalorian y Game of Thrones.

Pedro Pascal Foto: Instagram

Es de esta forma que, el actor se encuentra yendo de entrevista en entrevista dando su opinión sobre diferentes aspectos que cada vez enamoran más al público mundial.

Pedro Pascal Foto: Instagram

En esta oportunidad, Pedro no tuvo una entrevista pero sí decidió compartir su opinión en redes sociales sobre un tema que tiene en vilo a los fanáticos del cine: el Premio Oscar 2023 a Mejor Película Internacional.

“Las Madres salieron a las calles a gritar en nombre de sus hijos desaparecidos bajo un sangriento régimen militar. Ningún otro país del mundo en ese momento se enfrentó a sus líderes genocidas para denunciar sus crímenes en busca de justicia. Argentina, 1985 está nominada este año en los Oscar en la categoría Mejor film extranjero” compartió Pedro a través de su cuenta de Instagram, @pascalispunk.

Argentina,1985 Foto: Google

La publicación cuenta con más de medio millón de “me gustas” y miles de comentarios de argentinos que esperan ganar el famoso galardón.

¿Qué dijo Federico Posternak, productor de Argentina, 1985, al recibir el Premio Goya?

“Yo nada más que le quiero agradecer a Leo Messi que nos hizo muy felices a todos los argentinos. Gracias.” arrojó Posternak, lo cual despertó risas entre los allí presentes y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Argentina, 1985 ganó el Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana. Foto: Foto EFE/Jorge Zapata

¿Qué dijo Alberto Fernández tras recibir Argentina, 1985 el Premio Goya?

El Presidente Alberto Fernández felicitó a través de su cuenta de Twitter al equipo de Argentina, 1985 tras su Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana.

“Es un gran orgullo saber que el cine argentino es reconocido en todo el mundo. La noticia de que ‘Argentina, 1985′ ha recibido el Premio Goya al mejor film iberoamericano es muestra del talento de nuestro país, y de una sociedad que valora la democracia. ¡Mis felicitaciones!” twitteó el mandatario.

El Presidente Alberto Fernández felicitó a través de su cuenta de Twitter al equipo de Argentina, 1985 tras su Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana. Foto: Captura de pantalla

¿En qué películas trabajó Pedro Pascal?

Hermanas (1998)

Earth vs. the Spider (2001)

I Am That Girl (2008)

The Adjustment Bureau (2011)

Sweet Little Lies (2011)

Bloodsucking Bastards (2015)

Sweets (2015)

Exposed (2016)

The Great Wall (2016)

Kingsman: The Golden Circle (2017)

Prospect (2018)

If Beale Street Could Talk (2018)

Triple Frontier (2019)

Wonder Woman 1984 (2020)

We Can Be Heroes (2020)

The Unbearable Weight of Massive Talent (2022)

¿En qué series aparece Pedro Pascal?