Premios Oscar 2023: Brendan Fraser llegó a la alfombra roja y ya es historia sin haber ganado aún

Brendan Fraser dijo presente en la alfombra roja de los Premios Oscar 2023, los cuales tiene lugar este domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

El actor se encuentra nominado en la terna Mejor Actor Protagonista por su papel estelar en The Whale, dirigida por Darren Aronofsky.

Brendan Fraser en la alfombra roja de los Premios Oscar 2023. Foto: web

Con el simple hecho de haber pisado la alfombra de los galardones más importantes del año, Fraser ya ha marcado historia en el cine y ello se debe a que su regreso a la pantalla grande es uno de los más emocionantes y esperados por los amantes del séptimo arte.

¿Qué le sucedió a Brendan Fraser?

El actor Brendan Fraser vivió en el 2003 un momento que lo marcaría para siempre, sufrió de abuso sexual por parte de Philip Berk, uno de los ex presidentes de HFPA.

Fue cuando el actor se acercó a saludarlo que “Su mano izquierda hace un rodeo, me coge la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y lo empieza a mover por ahí” relató con dolor Fraser.

Brendan Fraser

“Me sentí enfermo, como un niño pequeño, como si tuviera una bola en la garganta. Creí que me iba a poner a llorar ¿Todavía tengo miedo? Por supuesto. ¿Siento que necesito decir algo? Por supuesto. ¿He querido hacerlo muchas, muchas veces? Por supuesto. ¿Me he impedido a mí mismo hacerlo? Sin duda” expresó ante la prensa el actor.

Fue así que el actor se retrajo a la vida fuera de las cámaras hasta este momento, en el que se encuentra nominado a una de las ternas más importantes de los Premios Oscar.

¿De qué trata The Whale?

The Whale es un film dirigido por Darren Aronofsky que retrata la vida de un profesor de inglés que sufre obesidad mórbida y los estragos de la vida alejada de la sociedad. Charlie intentará restablecer el contacto con su hija en busca de perdón.