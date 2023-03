The Last of Us: así seguirá la historia luego de la primera temporada

The Last of Us se convirtió en una de las series más importantes de HBO Max. Sin embargo, todo lo que empieza acaba y el próximo domingo llegará su final.

Eso sí, este 12 de marzo solo se verá el noveno episodio de la primera temporada de The Last of Us. Esto es porque ya se confirmó que tendrá una segunda temporada, por lo que el cierre definitivo aún no ha llegado.

De todas maneras, con la aproximación del final, los fans ya desean conocer, aún más a detalle, qué sucederá con lo que viene. Y, hay que recordar que The Last of Us es la adaptación de un videojuego, por lo que ya se conoce, al menos un ápice de lo que vendrá.

The Last of Us Foto: Google

Así seguirá la historia de The Last of Us:

Por ahora se desconoce si HBO Max continuará adaptando el videojuego tal y cómo es, pero de ser así, la segunda entrega de la tira se desarrollará cinco años después de los eventos de la primera parte. En esta edición Ellie y Joel se establecen en una ciudad de supervivientes en Wyoming, pero un día la tranquilidad se ve amenazada, lo que traerá nuevos personajes como Abby, una soldado que forma parte de un grupo de militares de Seattle.

Ellie en The Last of Us Foto: Instagram

“No tenemos planes de contar ninguna historia más allá de lo que hay en los videojuegos. No nos encontraremos con el mismo problema que ‘Juego de tronos’, ya que la Parte II no termina de forma ambigua”, sentenció Neil Druckmann ante The Hollywood Reporter. Con esto dejan en claro que su idea es hacer la serie aún lo más parecida posible al videojuego.