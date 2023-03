El octavo episodio de The Last of Us introduce a los fans en un nuevo mundo

El próximo domingo 5 de marzo llega a HBO Max el octavo episodio de The Last of Us. Luego del final del séptimo capítulo, en el que Joel (Pedro Pascal) es gravemente herido, los fans han quedado a la expectativa de lo que llegará en la próxima parte.

Hay que recordar que The Last of Us cuenta con tan solo nueve episodios y el que está por venir es el anteúltimo. Pero, más allá de eso, para no aminorar el nivel de acción de esta serie llegando a su final, la tira introduce a los fans en un nuevo mundo después del apocalipsis.

Ellie y Joel Foto: Instagram

Fue a través del nuevo avance oficial del episodio ocho que se logró ver a una Ellie (Bella Ramsey) cuidando a toda costa a Joel. De todas formas, lo que más sorprende es que ya en su primera temporada, The Last of Us muestra a los caníbales, los cuales llegaron por la escasez de comida en un mundo plagado de zombies.

Tomy y Joel Foto: Instagram

En producciones de este tipo, siempre tardan en aparecer aquellos que empiezan a comer humanos luego de la crisis. Sin embargo, HBO Max los ha introducido al instante, incluso desde el sexto episodio cuando Tomy (Gabriel Luna), el hermano de Joel, le asegura que pronto le conseguirán tocino, el cual se desconoce qué procedencia tiene.

Por otro lado, el tráiler muestra una Ellie totalmente distinta. Ahora debe encargarse de la protección de Joel y enfrentar a un grupo que, aparentemente, es el que se encarga de comenzar con el canibalismo. Lo que parece ser un callejón sin salida es lo que tendrá atrapada a la protagonista en esta ocasión.

¿Cuándo termina The Last of Us?

HBO Max ha aclarado, desde el principio, que The Last of Us cuenta con un total de nueve episodios. Todos ellos se fueron estrenando cada domingo y, como el próximo 5 de marzo llega el anteúltimo, el último se estrenará recién el próximo 12 de marzo.