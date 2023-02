Viral: un vecino de La Plata se encontró con algo extraño en la calle y lo relacionó con de ‘The Last Of Us’

Hoy en día las redes sociales son una herramienta fundamental para la sociedad, ya que mediante ellas se puede brindar todo tipo de información, sea política, economía o las anécdotas de los usuarios que comparten en sus cuentas y luego se viralizan, como la de un platense que encontró algo muy extraño caminando por la ciudad y recorrió todo Twitter.

Marcelo, un usuario de Twitter compartió una foto en su cuenta personal y sorprendió a sus seguidores. Resulta que el hombre estaba caminando por La Plata y se topó con un hongo muy particular en la base de un árbol que le hizo recordar a una serie muy popular.

“Creo que acabo de ver en La Plata el comienzo de ‘The Last Of Us’”, escribió Marcelo y acompañó su tweet con una foto en la que se puede ver la rareza del hongo en el árbol. Esto generó mucha risa, y a su vez temor, en los internautas y se viralizó rápidamente.

Los extraños hongos que aparecieron en un árbol de La Plata. Foto: Twitter

La reacción de los usuarios en Twitter

Algunos seguidores de Marcelo tomaron la foto con gracia, mientras que otros se preocuparon realmente. “Eso mismo está frente a la iglesia de Victoria y creí que era una pizza reventada contra el árbol”, expresó un usuario.

Por otro lado, un hombre manifestó: “demonios. Estamos en problemas”. A su vez, un internauta más agregó: “ojo puede ser muy venenoso y no tiene valor comercial. No lo toquen”.

The Last Of Us: de qué trata la serie furor del momento

The Last Of Us se estrenó a principios de enero de este año en la plataforma de streaming HBO Max y se volvió rápidamente en una de las principales tendencias en las redes sociales. Es que los fanáticos del videojuego quedaron fascinados con la trama postapocalíptica.

La serie muestras las vivencias de Joel y Ellie, dos supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que ocurrió por una cepa del hongo Cordyceps, la cual puede infectar a los seres humanos a través de una simple mordedura y los convierte en criaturas caníbales.

The Last Of Us, la serie que es furor en HBO Max. Foto: HBO Max

La serie es una co-creación y fue escrita por Craig Mazin y Neil Druckmann. La coproducción es de Sony Pictures Television y la producción ejecutiva está a cargo de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam. Además, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog también producen.