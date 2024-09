Maju Lozano reveló cuál fue la impensada pregunta que le hicieron tras contar que tiene autismo

Maju Lozano es una periodista argentina que sorprendió hace un año con la noticia sobre su diagnóstico de salud. La conductora renunció al programa que conducía en ese momento “Todas las tardes” y contó que a la muerte de su madre se le sumó que le diagnosticaron autismo a sus 51 años de edad.

Tras el anuncio, la famosa estuvo alejada de la televisión y se mantuvo con un bajo perfil. Hace unas semanas volvió a apostar a un programa diario con la conducción de “Cocineros argentinos”, a pesar de su problema de salud, Maju Lozano está rodeada de sus seres queridos.

Maju Lozano

Maju Lozano contó cuáles son las fuertes críticas que recibió tras su diagnóstico

La conductora habló en el programa de radio “Agarrate Catalina” sobre cómo vive su problema de salud y los prejuicios que enfrenta: “Fueron muchos años de búsqueda, de consultas. Te juro que fue una búsqueda y yo no quiero ser referente porque hay gente que sabe mucho más”, contó Maju Lozano.

“A mí me sorprendió tanto cuando hace tres años me enteré de que existía el diagnóstico tardío y que en adultos existía también, si bien en Argentina lamentablemente estamos bastante desactualizados y hay mucho prejuicio, pero cuando me empecé a enterar mi búsqueda cambió por completo, y me pareció importante contarlo o hacerlo público y nada más que eso”, expresó Maju Lozano.

Maju Lozano contó cuál fue la crítica que recibió tras contar que tiene autismo

“Me escriben mucho y desde el lugar en el que uno puede, va contestando y acompañando como puede porque es un proceso largo y también doloroso. Me pareció que era importante decirlo”, señaló Maju Lozano sobre los mensajes de consultas que recibe.

A su vez, la conductora contó las fuertes críticas que recibió: “Me dieron con un hacha. Un productor importante me ha llegado a preguntar si yo podía seguir trabajando, fue uno de los miedos en su momento”.