Tini Stoessel habló de su conexión con Dios y el milagro que le cumplió

Tini Stoessel es una cantante argentina de 27 años, que una vez más se convirtió en orgullo nacional. En esta oportunidad, colaboró con Coldplay, la banda británica liderada por Chris Martin, y cantó junto a ellos en un show multitudinario en Dublín, Irlanda.

Tini Stoessel visitó por primera vez Dublín para cantar junto a Coldplay, Little Simz, Burna Boy y Elyanna “We Pray”, la canción que tienen todos juntos. Dentro de este contexto, la artista argentina realizó una entrevista con El Periódico de España y habló de su conexión con Dios, ya que el tema se llama “Nosotros rezamos”.

“Tengo mi relación con Dios. Empezó a los 16. No suelo ir a la iglesia, pero tengo un vínculo cercano con él. Recuerdo que, cuando me dijeron que mi padre se iba a morir, le hablé para pedirle un milagro. Al día siguiente, despertó. Siento que estamos conectados”, explicó Tini, teniendo en cuenta que su papá, Alejandro Stoessel, estuvo internado 26 días en marzo de 2022.

Tini Stoessel habló de su conexión con Dios

Cómo surgió la colaboración de Tini Stoessel con Coldplay

En la misma entrevista, Tini explicó como surgió la canción junto a Coldplay: “Todo empezó en Argentina, cuando el grupo vino a tocar. Se pusieron en contacto conmigo porque querían que colaborase en sus conciertos. Fue increíble. Al tiempo, Chris Martin me llamó para decirme que tenía una canción entre manos. La escuché y, por supuesto, le dije que sería un honor cantarla con él. Jamás hubiese imaginado algo así”. Recordando los shows en River de 2022.

Luego, en una entrevista con Los 40 Principales, Tini explicó el significado de la canción: “Habla de ese grito de esperanza y de empatía. Chris Martin, más allá de su música, tiene la capacidad de poder unir a las personas y transmitir amor. Vengo de un año un poco especial por todo lo que he pesado a nivel emocional y esta canción me hace tener esperanza, mirar adelante y entender que somos un montón los que nos queremos y los que queremos que todos estemos bien. Podemos ayudarnos y saber que, aunque no esté todo ok, vamos a encontrar a una persona que está ahí para ayudarnos”.

Tini Stoessel contó cómo surgió la colaboración con Coldplay

Cuándo realizará una nueva gira Tini Stoessel

A Los 40, Tini les contó cuándo volverá al escenario: “Decidí tomar la decisión de frenar. Solo hice cinco shows de Un mechón de pelo y ahora con Coldplay es la segunda vez que me subo a un escenario. Ahora voy al estudio, estoy haciendo nueva música y, si Dios quiere y todo está bien, el año que viene me gustaría volver al escenario. Pero veremos, sin presión”.