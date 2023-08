Del casamiento fallido a su apoyo incondicional: él es Juan, el novio de Maju Lozano.

Maju Lozano ha estado bajo la mirada de los reflectores en los últimos días después de que contó que a los 51 años fue diagnosticada con autismo. Desde entonces, la conductora ha recibido apoyo por parte de sus cercanos y sus seguidores en Instagram.

Una de las personas que decidió mostrar su apoyo a Maju fue su actual pareja, Juan Baraboglia, quien le dedicó un emotivo video en Instagram.

“Qué decirte que ya no sepas… Solo que hay pocas personas tan integras, tan nobles y con una luz tan particular. Esa luz que no da sombra, que te ilumina y que deslumbra a quienes te rodean. Tan querida por todos, tan respetada por tus pares. En un medio tan hostil, supiste abrirte un lugar, hacer tu propio camino y hoy, el reconocimiento de compañeros amigos y familiares tienen que dejarte tranquila, que tanto esfuerzo dio sus frutos y valió la pena”, escribió Lagazar en su cuenta de Instagram junto al video.

Quién es el novio de Maju Lozano

Maju Lozano es madre de Joaquín, quien nació de su relación con Julián Varde. Tras separarse del padre de su hijo, la presentadora conoció en 2018 a Juan Baraboglia, con quien formó una familia ensamblada.

Juan Baraboglia le dedió unas emotivas palabras a su novia Maju Lozano (Foto: Instagram)

La pareja tenían planes de pasar por el altar, pero cuando faltaban dos semanas para el civil, la muerte de su mamá paralizó los planes y estos nunca se concretaron. Después de que se postergó, ambos decidieron dejar el tema y vivir como una familia ensamblada.

Maju Lozano con su pareja. Foto: Instagram

Juan tiene dos hijas, Sol y Amparo, fruto de una relación anterior. Juntos, compartieron varias vacaciones en armonía, disfrutando de la compañía de todos los miembros de la familia.

Maju Lozano y su novio formaron una familia ensamblada. Foto: Instagram

La pareja de Maju es un empresario que fundó ‘Fe Producciones SRL’, dedicada a crear contenido digital para organizaciones. Además, es asesor de imagen y comunicador empresarial.

Maju Lozano y su novio tenían planes de pasar por el altar. Foto: Instagram

En sus redes sociales, comparte información sobre su trabajo y también comparte frases inspiradoras relacionadas con su profesión.