No iba a ser Pedro Pascal: ¿quién era el elegido para protagonizar The Last of Us?

La primera temporada de The Last of Us fue uno de los estrenos más importantes de lo que va del año. La serie live-action basada en el videojuego de Naughty Dog, arrasó en el catálogo de HBO Max con una audiencia que acompañó de forma fiel los estrenos de cada capítulo.

Para quienes no la vieron aún, Bella Ramsey y Pedro Pascal protagonizan la producción en la que se relata como un hongo se apodera de la sociedad al infectar los cerebros y generar un mundo apocalíptico.

The Last of Us Foto: Internet

Al reparto lo completan Gabriel Luna, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce y Anna Torv, además de actores y actrices invitados a lo largo de la serie. Pero sin dudas, fueron las actuaciones de Bella y Pedro las que se robaron todas las miradas.

¿Un Joel sin Pedro Pascal era posible?

Sí, los creadores de la serie de The Last of Us, Craig Mazin y Neil Druckmann, tuvieron en mente un “Joel” sin Pedro Pascal. El actor chileno no fue la única opción para interpretar al valiente personaje, a pesar de que su filmografía está plagada de éxitos de taquilla.

The Last of Us Foto: Google

Durante el podcast Happy Sad Confused, Mazin confesó que Matthew McConaughey, conocido por sus papeles en Dazed and Confused y El lobo de Wall Street, entre otros, iba a interpretar a Joel, una decisión que se tomó producto de la ocupada agenda de Pascal, quien al mismo tiempo filmaba The Mandalorian.

Pedro Pascal como "Joel" en The Last of Us. Foto: HBO Max

La pregunta, entonces, sería, ¿qué proyectos sí rechazó Pedro Pascal para hacer lugar en su agenda para The Last of Us? Lo que no hay dudas es que, el actor chileno vio un futuro prometedor en el rol y su visión no estuvo para nada errada.

Pedro Pascal como "Joel" en The Last of Us. Foto: HBO Max

A ello se le suma los millones que el actor recibió por el papel, en concreto, 600 mil dólares por episodio, lo que daría un total de 5.4 millones de dólares, una verdadera fortuna.