Este es el conmovedor motivo por el que Pedro Pascal lleva siempre su mano en el pecho.

Este 2023 ha sido un gran año para la carrera de Pedro Pascal, quien no solo viene de haber logrado hacer historia con la primera temporada de “The Last Of Us” sino que su rol en “The Mandalorian” lo ha llevado a ser el actor del momento.

Todo esto ha generado que la audiencia se centre más en su figura lejos de los escenarios, desde sus looks hasta cada uno de sus movimientos, notando que el actor tiene la manía de colocar su mano en el pecho durante los grandes eventos.

Pedro Pascal siempre coloca su mano en el mismo lugar durante eventos importantes, como lo fue en los Oscar 2023, cuando posó con Salma Hayek. Foto: twitter

La respuesta sobre este gesto llegó por fin el pasado viernes 28 de abril, cuando Pascal posó junto a Bella Ramsey en la alfombra roja de “For Your Consideration” para ‘The Last Of Us’ en el Director Guild of America Theatre de Los Ángeles.

Por qué Pedro Pascal coloca su mano en el pecho

En un video que comenzó a circular en TikTok se ve el momento en el que la actriz apoyó su mano en la de Pascal, que la tenía apoyada en el pecho, y aprovechó para preguntarle por qué siempre la llevaba ahí. Y la respuesta no puede ser más increíble: “Porque mi ansiedad está aquí”.

Al escuchar estas palabras, Bella se apoyó en él y le mostró su apoyo en silencio. Al conocerse este motivo y hacerse viral el clip, los seguidores del actor han aplaudido su gesto de hablar abiertamente sobre la salud mental, mostrando su lado más real y alejado estereotipo de las estrellas de Hollywood.