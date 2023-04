El duro pasado sin dinero de Pedro Pascal: “No tenía para alimentarse”

Pedro Pascal es uno de los actores del momento. El chileno protagonista de The Last of Us y The Mandalorian, es parte de la crème de la crème de Hollywood.

La clave del éxito de Pedro pasa tanto por su talento actoral - que lo llevó a ser parte de todas series taquilleras - como por su carisma - que lo convirtió en todo un sex symbol -.

Pedro Pascal Foto: EFEI0499

Todo lo que ocurre en la vida de Pedro se vuelve noticia en cuestión de instantes, incluso, suele ser tendencia en las redes sociales muy frecuentemente.

¿Cómo fue el duro pasado sin dinero de Pedro Pascal?

En esta oportunidad, Pedro Pascal volvió a ser noticia luego de que Sarah Paulson, actriz conocida por sus papeles en American Horror Story y Bird Box: a ciegas, afirmó que lo ayudó económicamente en el pasado.

El actor asistió a la escuela Orange County High School of the Arts y la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, en donde estudió Arte Dramático. Allí se hizo grandes amigos de la industria que pasaron a ser “una familia neoyorquina”, según afirmó en una entrevista con Esquire, entre quienes se encontraba Paulson.

Sarah Paulson y Pedro Pascal. Foto: web

“Íbamos a ver películas todo el tiempo en aquellos años y nos perdíamos mucho en ellas. Podés rellenar los espacios en blanco sobre el porqué de eso como quieras, pero creo que había cosas de las que queríamos escapar mental, emocional y espiritualmente”, contó Paulson, y se emocionó al recordar los viejos tiempos.

Pero no todo era alegría por ese entonces, Pedro audicionó para varias producciones pero no lograba quedar seleccionado, en el ínterin, trabajó como camarero, hasta 1999 que comenzó a ser parte de proyectos televisivos.

Sarah Paulson y Pedro Pascal. Foto: web

Fue entonces que, Paulson salió al rescate para su amigo: “Él ha hablado de esto públicamente. Había veces en que le daba el sueldo de uno de mis trabajos para que tuviera dinero para alimentarse”, reveló la actriz.

¿Cómo vivió Pedro Pascal el rechazo antes de la fama?

Durante un largo período, Pedro Pascal no lograba conquistar a los jefes de casting. Sobre ello expresó: “Mi visión era que si no tenía alguna exposición importante a los 29 años, se acababa. Estaba constantemente reajustando lo que significaba comprometer mi vida a esta profesión y renunciando a la idea que tenía de ella cuando era un niño. Había muchas buenas razones para abandonar la ilusión”.

Pedro Pascal Foto: Instagram

“Eran tiempos difíciles para la profesión y no podías escapar del encasillamiento por ser latino. ¿Cuántos papeles de pandillero me iban a ofrecer? El sueño simplemente era poder pagar el alquiler”, detalló el actor sobre su difícil pasado en la industria.