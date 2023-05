A Ethan Hawke le fascina ser deseado por Pedro Pascal: ¿Nueva pareja en camino?

Pedro Pascal es uno de los actores del momento. No solo su talento lo vuelve atractivo para las grandes productoras, sino que, es considerado uno de los hombres más candentes de la industria hollywoodense.

Pedro Almodóvar, de los pocos que conocen a la industria cinematográfica hasta el último detalle, vio en el actor chileno una gran apuesta para su nueva película, Extraña forma de vida.

En la cinta, Pascal junto a Ethan Hawke protagonizan un romance al estilo western gay, cuyo estreno se dio en el Festival de Cannes 2023 y causó sensación, algo usual dentro de la filmografía del director español.

Extraña forma de vida, la nueva cinta de Almodóvar. Foto: Pedro Almodóvar

La cinta es un western contemporáneo que busca reversionar y llevar al extremo el verosímil del género a partir de la temática queer. Fue filmada en el desierto de Tabernas de Almería, ubicado en Andalucía, que sirvió de locación en varios films hollywoodenses bajo la batuta de Steven Spielberg y Clint Eastwood.

¿Se ha formado un romance en el set de rodaje?

Durante la conferencia de prensa de Extraña forma de vida, una de las preguntas recurrentes para Ethan Hawke fue ¿Cómo es ser el amante de Pedro Pascal?, o, en su defecto, el de un personaje interpretado por él.

Sin pelos en la lengua - y teniendo presente que su compañero de set es todo un sex symbol -, Ethan respondió: “Me gusta ser deseado, no me importa. Si ocurre que es con un hombre muy atractivo y extremadamente talentoso, mucho mejor”.

Pedro Pascal no estuvo presente al momento de la conferencia de prensa, aunque podemos imaginar que no faltará una charla sobre el tema la próxima vez que se encuentre con Hawke.

Sobre el atractivo que ha generado en las masas, el actor de The Mandalorian y The Last of Us, expresó: “¿Pero qué le pasa a la gente que le gusta tanto un viejo como yo?”, se preguntó el actor de 48 años, entre risas aunque un poco avergonzado. “¿Qué está pasando en nuestra cultura? ¿Cómo puede pasar esto? Que se enfoquen en Harry Styles, ¿pero qué les pasa?”.