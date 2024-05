Yuyito González fue al evento de Javier Milei en el Luna Park y lo visitó en su camerino: ¿cómo fue el encuentro?

Javier Milei fue la cara protagonista el pasado 22 de mayo por su evento en el Luna Park. Con motivos de promocionar su décimotercer libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, el presidente no dudó en hacer una entrada triunfal y cantar en el escenario.

“Estimados, quise hacer esto porque quería cantar. Todas las veces lo cantaba acapella. Esta vez lo hice con músicos”, destacó el economista al ubicarse en el escenario del Luna Park.

Ahora bien, hubo alrededor de 10.000 personas en el evento. Una de ellas fue Yuyito González, quien compartió un momento a solas con el economista.

Cómo fue el encuentro entre Yuyito González y Javier Milei

Los detalles del encuentro se conocieron en “Mañanísima” el programa conducido por Carmen Barbieri. Ahí, la exvedette confesó cómo conoció a Milei.

“En octubre arrancamos con el programa y, como Milei estaba en campaña, me gestioné sola la entrevista”, explicó González sobre su primer contacto con el presidente.

Seguidamente, la actriz de cine detalló que ella estaba interesada por el nuevo libro de Milei y quiso gestionar una nueva entrevista. Por ende, al llegar al Luna Park le gestionaron un asiento en primera fila.

“La verdad es que me gustaba ver la presentación del libro, un evento privado, nada estatal, así que empecé a gestionarlo. Me pasaron a buscar, fui con una amiga que colabora conmigo y me sentaron ahí donde me sentaron. Me podían haber sentado en la última fila y me daba igual porque yo no tenía ni noción ni de dónde me iban a sentar ni absolutamente de nada”, aseguró la artista de 64 años.

Respecto al encuentro en el camerino, la exvedette destacó que la llevaron de sorpresa. Allí, conoció a Karina, hermana de Milei, y dialogó unas cuantas palabras con el presidente. “Estaba Karina, que ahí la conocí y la saludé. Estaba mi asistente y amiga, estaba Sandra, estaba Milei y estuvimos un rato, compartimos, sin catering ni nada. Y cuando nos vimos fue esa cosa como lo que pasó cuando nos vimos en el programa, eso del entusiasmo”, recordó la mediática.

Finalmente, cuando Carmen Barbieri le consultó sobre qué le parecía el presidente, Yuyito González no dudó en brindarle sumos elogios: “Me parece un hombre lindo, es muy inteligente”, respondió la artista con sinceridad.