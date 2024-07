La tremenda chicana de una figura de Los Pumas a Francia en los Juegos Olímpicos: “Están asustados”

Aunque la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 es este viernes 26 de julio, la competencia comenzó el miércoles 24. Argentina ya debutó en diferentes disciplinas y una de las más destacadas está siendo Rugby 7s. Este deporte tienen la particularidad de que un mismo equipo puede jugar más de un partido por día.

En el caso de Los Pumas, el equipo jugó el miércoles por la mañana jugó contra Kenia y Samoa, superando ampliamente a ambos países. Durante la mañana de este jueves, Argentina cayó contra Australia por 14-22.

Los Pumas 7s cayeron frente a Australia en el cierre de su participación en el Grupo B de los Juegos Olímpicos de París 2024. (Lucas Curra / Prensa UAR) Foto: Lucas Curra / Prensa UAR

Si bien el rendimiento del equipo argentino está siendo muy bueno, el clima dentro de la cancha es hostil. Sucede que el público francés hace notar su incomodidad con la presencia de Los Pumas. Tanto es así que, tanto al salir a la cancha, como cuando suena el Himno Nacional, Argentina recibe silbidos y abucheos.

El Puma Marcos Moneta habló sobre los silbidos de Francia

Son muchas las chicanas que circulan tanto en las redes sociales como en los diferentes deportes entre las selecciones argentinas y francesas. Todo ocurre desde que la Selección Argentina de fútbol le ganó la final del Mundial de Qatar 2022 a Francia. Desde ahí que existe un gran resentimiento y, aprovechando la localía, los franceses se lo hacen notar a los equipos argentinos.

Sin embargo, los jugadores no piensan quedarse callados y, como la situación se repitió durante el partido de este jueves contra Australia, Marcos Moneta, una de las estrellas del equipo, chicaneó a Francia. “Estoy muy feliz de estar aquí con todos los jugadores. Vamos a buscar el mejor torneo posible. Me siento muy bien”, comenzó diciendo a cámara.

No obstante, no perdió la oportunidad de dirigirse a los hinchas franceses con una mezcla de humor y picardía: “Es hora de disfrutar. Disfruto del ambiente un montón. No sé si están heridos (los hinchas) por Messi, por la Copa del Mundo... O porque no les gustamos tanto, no sé”.

Con una sonrisa y sin perder la calma, Moneta continuó: “Tal vez estén asustados de nosotros, no lo sé”. Esta declaración, hecha entre risas, dejó claro que el equipo argentino no se deja intimidar por la hostilidad del público y está listo para enfrentar cualquier desafío. Además, Moneta envió un cálido mensaje a los seguidores argentinos: “Gracias por el apoyo que me dieron en estos últimos meses. Gracias también por apoyar al equipo. Feliz de estar acá de vuelta en la cancha. Un abrazo grande. Vamos a ir por todo”.

¡Volvió el Rayo! Marcos Moneta volvió a jugar en Los Pumas 7s tras la lesión que lo marginó de la Gran Final de Madrid. (Prensa UAR / Lucas Curra) Foto: Prensa UAR / Lucas Curra

Rápidamente, los usuarios argentinos de las redes sociales comenzaron a hacer circularon el video con la declaración de Moneta y le demostraron su apoyo ante los comentarios que dirigió a los franceses.

Los Pumas jugarán contra Francia por un puesto en semis

Tras haber pedido uno de los tres partidos de la Fase de Grupos, Los Pumas 7s quedaron segundos del Grupo B. Por esa razón, se cruzarán por los Cuartos de Final con el seleccionado de rugby francés que se ubicó en el segundo puesto del Grupo C.

Los Pumas 7s se aseguraron avanzar a los cuartos de final en París 2024

El partido se llevará a cabo este jueves 25 de julio a las 16.30 horas (Argentina) y podrá verse en vivo por la pantalla de TyC Sports y la TV Pública.