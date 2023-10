El mendocino Rodrigo Isgró está nominado para Mejor Jugador del Mundo en el Rugby 7

Jugadora de Seven del Año de World Rugby : Michaela Blyde (Nueva Zelanda), Maddison Levi (Australia), Tyla Nathan-Wong (Nueva Zelanda) y Reapi Ulunisau (Fiji).

Jugador de Seven de Año de World Rugby: Leroy Carter (Nueva Zelanda), Rodrigo Isgró (Argentina), Marcos Moneta (Argentina) y Akuila Rokolisoa (Nueva Zelanda).

Try Masculino del Año: Duhan van der Merwe (Escocia, vs Inglaterra el 4 de febrero), Damian Penaud (Francia, vs Irlanda el 11 de febrero), Hugo Keenan (Irlanda, Francia el 11 de febrero) y Vinaya Habosi (Fiji, v Georgia el 1 de octubre).