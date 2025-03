Tarucas consiguió un importante triunfo en Córdoba frente a Dogos

En la apertura de la fecha 6 del Super Rugby Américas, Tarucas le gano 22 a 20 frente a Dogos XV en Córdoba Athletic.

En una tarde lluviosa inició el primer tiempo entre las franquicias que debieron adecuar su plan de juego a las condiciones meteorológicas. Por ello, la búsqueda de precisión en las acciones y no dejar pasar cada oportunidad que se presente para sumar fueron una constante. Así, a los 4′ Nicolás Roger abrió el marcador mediante un penal para Tarucas. Por la misma vía, en 8′, Juan Bautista Baronio igualó el cotejo. El tiempo transcurrió sin acciones de peligro y nuevamente mediante penalizaciones ambas aperturas sumaron para dejar las cosas 6-6 cuando iban 14′.

En tanto, el reloj avanzaba a la par de un enfrentamiento sin acciones ofensivas de peligro acompañado de infracciones constantes por lado que cortaban el encuentro. A los 21′, Nicolás Roger con un kick efectivo adelantó a los tucumanos por 9-6.

No obstante, Dogos XV mejoró y, tras un line y maul que derivó en sucesivos pick and goes, fue Lautaro Simes quien tomó la ovalada, se metió en el área contraria, para posteriormente con la conversión de Baronio tomar la ventaja. A su vez, en la acción final un nuevo penal le permitió a Roger acercarse y bajar el telón de una primera mitad que fue favorable para el local por 13-12.

Prensa Tarucas.

En el complemento la historia fue otra. A pesar de que la lluvia no cesó y la cancha estaba cada vez más embarrada, no hubo que esperar tanto para ver festejos. En 46′, después de una gran acción iniciada con una carrera de Nicolás Roger, Tomás Bartolini se apropió de la ovalada y no pudo ser detenido en su camino al try. Con la convalidación de Roger, la franquicia del NOA pasó al frente por 19-13. Minutos más tarde Nicolas Roger pudo estirar la ventaja mediante un penal para sellar el 22-13 en el tanteador.

Sin embargo, cuando parecía que los dirigidos por Álvaro Galindo iban a adueñarse del partido, la experiencia del campeón defensor le permitió abstraerse de la inferioridad, para en las manos de Leonel Oviedo y pies de Baronio marcar, manteniéndose en partido y pudiendo aguantar en una posición más favorable. Con esta tarea cumplida a la perfección, la franquicia mediterránea encaró la parte decisiva de la contienda con mayor iniciativa, aunque sin tanta efectividad.

Por su parte, a Tarucas le tocó resistir las embestidas y no cometer errores que le arrebaten un triunfo histórico en la competición. Con el paso de los minutos, la ansiedad y el nerviosismo crecían con un resultado que continuaba abierto, situación que podía resultar victoria para cualquiera de los dos planteles. Pero, la falta de claridad e inteligencia en los comandados de Nicolás Galatro hizo que el tiempo se diluya y le permitiera a la visita cosechar su segundo éxito y festejar por 22-20.

Lo que viene

Tarucas volverá a ser local el lunes 7 de abril y se enfrentará a Peñarol en un partido imperdible para el público tucumano, para que permita seguir por la senda de la victoria. El encuentro se jugará en el estadio Héctor “gallo” Cabrera de Tucumán Lawn Tenis.