Apareció la joven que rechazó al Cuti Romero en el secundario y recordó la propuesta del cordobés

Hace unos días, una joven contó en un video de TikTok que su hermana había rechazado a Cuti Romero en la secundaria. “La verdad que soy una pelotuda”, había lamentado la cordobesa. Tras el furor de la publicación, recordó cómo fue la propuesta del cordobés.

Natali, la cordobesa encargada de sacar a la luz la historia, relató que su hermana compartía curso con Cuti Romero en la secundaria. Contó que el futbolista le ofreció ser su novio, pero su hermana lo rechazó. El video generó miles de reacciones y comentarios.

Apareció la joven que rechazó al Cuti Romero en el secundario

Días después del furor, ElDoce.tv se contactó con Tania, la protagonista de la historia, que dio más detalles de la escena. “Con el Cuti nos conocimos en la Escuela Jerónimo Luis de Cabrera. Él iba a la tarde y yo a la mañana. Nos cruzábamos a la salida”, comenzó.

Y continuó: “Él, un día, me escribió por Facebook y ahí comenzó todo (...). Cuestión que un día en un acto yo estaba yendo al curso y él me frenó en la puerta. Entonces, me preguntó ‘Tatu, ¿querés ser mi novia?’”.

La joven aseguró que la situación la puso nerviosa y decidió rechazar la propuesta y salir corriendo. Trece años después, la joven cerró: “Ahora me alegra un montón todo su crecimiento porque fui parte de su esfuerzo y sacrificio”.

VIDEO: RECHAZÓ A CUTI ROMERO EN LA SECUNDARIA Y SE ARREPINTIÓ