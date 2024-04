Wanda Nara vuelve a ser noticia. La esposa de Mauro Icardi abrió hace más de dos años en distintos puntos del país -Abasto Shopping en CABA, Ushuaia y San Luis- locales de su marca de cosméticos: Wanda Cosmetics. Al parecer, el paso del tiempo habría provocado deterioro en los mismos. Tal es así que surgió una denuncia pública sobre la limpieza de uno de ellos.

Al parecer un usuario que se acercó con ganas de comprar al local de Wanda Nara que se se encuentra ubicado en el Abasto habría salido espantado al ver la suciedad que había en los estantes exhibidores y las vidrieras del mismo.

Wanda Cosmetics Foto: instagram

En redes circularon unas fotos donde se puede ver que tanto en las paredes de Wanda Cosmetics como en los estantes hay un poco de polvo producto de muchos días sin siquiera plumerear el área.

La denuncia pública a Wanda Nara por el estado en el que está su local de cosméticos Foto: Twitter

“O bicho vai limpiar!”, escribió junto a las imágenes en sus redes sociales Fede Flowers, el periodista que trabaja en la radio Rock and Pop. Con ironía, sumó: “Un plumerito para la vidriera del local del Abasto de Wanda Nara”.

Wanda Nara y sus comienzos con Mauro Icardi

Hace poco, la ex de Maxi López, contó en Olga TV cómo fueron los comienzos de su relación con quien se convirtió en el padre de sus hijas: “Con Mauro empezamos tipo amigos, pero inconscientemente yo estaba haciendo el trabajo fino”. Al parecer en un principio fueron amigos, después se engancharon y sintieron algo más. Hoy están casados y tienen dos hijas en común, Isabella y Francesca.

Wanda Nara admitió: “Tipo él me decía, no, bueno estoy con una chica y yo, full tóxica, y era obvio que me molestaba. Llamaba cada un minuto, le tiraba el celular que tenía. Se lo tiré al agua”. También se animó a confesar: “Tengo una cuenta paralela. La uso para ver gente que no sigo. Estoy muchas horas con el celu”.