Cande Ruggeri mostró a su hija Vita tomando clases de música en inglés y estalló la polémica

Cande Ruggeri es una de las influencers más reconocidas a nivel nacional, y es que con su carisma y actitud conquista día a día los corazones de sus fans. En su perfil de Instagram, la modelo comparte sus looks, momentos con su pequeña hija Vita y tips de maquillaje y entrenamiento; y aunque su relación con los millones de usuarios que la siguen es muy fluida y amigable, en esta ocasión se mostraron muy severos con ella.

Esto tuvo que ver con el video que compartió la modelo en su perfil, en el cual mostraba a la niña jugando con todo tipo de instrumentos musicales. Para contextualizar, Cande Ruggeri escribió: “¿Adivinen quién empezó clases de música en inglés? Tan hermosa fue la clase”.

Tanto Cande como las maestras responsables estuvieron acompañando a Vita en su actividad, y aunque su propósito era capturar el momento y compartirlo con su comunidad, el resultado que obtuvo fue otro muy distinto.

Cuáles fueron las críticas que recibió Cande Ruggeri en su posteo

Los fanáticos de la modelo se manifestaron en su contra porque consideraron que expone demasiado a la niña, porque la satura de cosas y cuestionaron la forma que tiene de invertir su dinero.

Cande Ruggeri fue duramente criticada por sus seguidores. Foto: web

“Todavía no habla el español y ya la quiere hacer estudiar inglés”, “Es muy chiquita ya va a tener tiempo para estudiar”, “ay dios no la satures es una bebé, incentiva la vos en tu casa con juegos... Clases de música en inglés xq nosé me ocurrió antes linda manera de hacer plata”, “Los millonarios gastan plata en b@ludeces”, Que top todo, antes te enseñaban en castellano primero”, fueron algunas de las críticas que recibió.