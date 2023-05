Aesthetic y con marcas de lujo: así es el cuarto de maquillaje de Cande Ruggeri que causó envidia en redes

Cande Ruggeri es una de las famosas con mejor sentido del estilo del país. La modelo sabe cómo hacer que diversas prendas, estilos y maquillajes jueguen a su favor, ganándole siempre decenas de comentarios favoritos en redes. No es de extrañar, por lo tanto, que la influencer tenga un cuarto dedicado en su casa para maquillarse el cual es el sueño de todos los amantes del make up.

Es que la hija del querido exfutbolista Oscar Ruggeri no se anda con chiquitas. La habitación que destina específicamente a su maquillaje, a la cual llamó “El lado B”, es un compilado de marcas premium, accesorios espectaculares y aquellos productos que todos querrían tener. No por nada el detrás de escenas de su rutina se ha convertido en viral en redes sociales.

Así es la habitación de maquillaje de Cande Ruggeri

A través de su cuenta de Instagram, la cual suma más de dos millones de seguidores, Cande mostró cómo es su cuarto de maquillaje. Lo hizo a través de sus stories, enseñándole a sus fanáticos cómo se son los muebles de la habitación y los productos que estos guardan: bases, coloretes, labiales y muchos más esenciales para los amantes del make up.

Se puede apreciar el nombre de una famosa marca de lujo Foto: Instagram

La habitación es una de las favoritas de Cande de su casa. Lo cierto es que no nos extraña: no le envidia nada a un estudio profesional de maquillaje. “Este es el lado B de donde me maquillo”, explicó en sus stories. Pero al instante, hizo una confesión: “Está todo hecho un quilombo, no me dura nada el orden... Quiero llorar”.

A pesar del ligero desorden del cuarto, su estudio de maquillaje le ganó todos los elogios (y envidia) en redes. La habitación cuenta con dos muebles, uno de ellos con espejo, en los que guarda productos de todo tipo. Hay todas una verdadera colección de labiales, bases, coloretes y sombras; un verdadero paraíso que no tiene nada que envidiarle a una tienda.

Las luces de camerín, una aplaudida elección estética Foto: Instagram

Si bien las stories fueron publicadas en blanco y negro, puede apreciarse que Ruggeri colecciona productos de primera marca, con un cartel que dice “Givenchy” en primera plana. También podemos ver los gustos de decoración de la famosa, incluyendo cómo colocó unas elegentas luces estilo camerín rodeando el espejo principal.

Además, la presentación del cuarto vino con un agregado muy especial. Cande frenó el tour para, con la mejor predisposición, maquillarse en redes. Así, Ruggeri mostró a sus fanáticos cómo utiliza los productos y nos dio un vistazo a lo que ocurre en “el lado B”.