Con un jugado escote y sin ropa interior, Cande Ruggieri lució un vestido de gala lleno de brillos

Cande Ruggieri es una modelo, actriz e influencer argentina que ha tenido un camino directo a la fama desde que nació por ser la hija de “El Cabezón” Ruggieri. Sin embargo, creó su propio camino en el mundo del entretenimiento y en las redes sociales tiene su propia comunidad de más de 2 millones de seguidores con los que interactúa seguido.

La famosa es considerada un “It girl” en el mundo virtual y cada día publica todo lo relacionado a su rutina, trabajo, look, moda y las experiencias que vive como madre de la pequeña Vita, quien sigue los pasos de la modelo y es considerada una “Baby girl”.

Cande Ruggieri Foto: instagram/canderuggieri

El gran hobbie de Cande es la moda y no se pierde ningún detalle de los lanzamientos exclusivos de las tendencias. Maquillaje, prendas, accesorios y calzados son parte de sus publicaciones diarias, al igual que las mejores formas de combinar y armar sus outfits.

El look ultra escotado y dorado de Cande Ruggieri

La modelo e influencer brilló en el evento de la Revista Caras con un vestido dorado repleto de brillos y escotes que resaltan su belleza. Cande llevó un vestido súper largo con espalda totalmente al descubierto y con un tajo súper arriesgado que deja sus piernas a la vista.

El impactante vestido de Cande Ruggieri Foto: instagram/caleruggier

Además, el lujoso y sensual vestido tenía un escote pronunciado, el mismo se usa sin ropa interior. Para completar el jugado look, Cande llevó el pelo suelto con raya al medio y un maquillaje claro y labial en color nude a tono con el outfit.

La publicación de Cande se convirtió en tendencia en la red social Instagram no solo por el brillo y la elegancia, sino que la belleza de la modelo impactó en sus seguidores que no dudaron en comentar y dejar likes al look de gala de la famosa.