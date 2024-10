¿Se acabó el amor?: Cande Ruggeri reveló la inesperada razón por la que no se casará con Nicolás Maccari.

Cuando todo parecía indicar que la relación entre Cande Ruggeri y Nicolás Maccari estaba en su mejor momento, la modelo lanzó una bomba: decidió que no se casará, a pesar de su gran deseo. Cande apuntó a su pareja y reveló algunas de las razones que causaron su enojo hacia él.

La terrible desilusión de Cande Ruggeri

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari.

Aunque el amor entre ellos no se ha debilitado y siguen juntos, Cande dejó claro que, por ahora, no se casará. Al hacer esta confesión, señaló la falta de iniciativa de su pareja en el programa de streaming Viernes trece (eltrece): “No me voy a casar ahora, lo voy a hacer cuando me propongan. Todavía no tengo anillo”.

Bastante frustrada con la situación, la modelo decidió compartir detalles de su vida personal. Desde hace tiempo espera un pedido de matrimonio que nunca llega: “Me pasó que nos fuimos de vacaciones con mi familia en enero y en un momento fuimos a París. Yo dije: es acá”.

“Me puse todo, estaba lookeadisima. En un momento Nico me dice: Para que me agacho así salís más alta con la Torre Eiffel. Y yo me di vuelta para hacer la foto y estaba re emocionada. Pero me sacó la foto y no pasó nada. Me fui llorando y no le hablé por un día”, lanzó sobre el enojo que le causó que su novio no le pida casamiento.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari.

En este reclamo, Cande dejó claro que Nicolás es consciente de su deseo, pero lo ignora: “Él ya sabe que estoy esperando la propuesta. Yo no quería abrir la valija porque pensé que el anillo estaba ahí adentro. Lo peor es que en ese viaje el novio de mi hermana le propuso casamiento a ella”.