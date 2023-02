Baby boom: los accesorios más tiernos de Vita, la hija de Cande Ruggeri

Su llegada al mundo fue toda una revolución para Cande Ruggeri, su mamá, que cada día comparte postales de la pequeña en redes. Con apenas un mes de vida, Vita ya es toda una it baby y hasta tiene su propia colección de accesorios trendy. Entre los más tiernos se destacan los moños y las mantas de colores pastel personalizadas.

El moño XL de Vita, la bebé más trendy de las redes. Foto: Instagram

LOS ACCESORIOS MÁS TIERNOS DE VITA, LA HIJA DE CANDE RUGGERI

Su mamá, Cande Ruggeri no deja de consentirla y regalarle los más dulces accesorios. Entre ellos, se destacan los moños. De tamaños XL o más pequeños, la bebé de la influencer ya cosecha una colección enorme de colores para elegir y hacer match con sus divertidos bodys.

La colección de moños de Vita, de todos los colores y tamaños. Foto: Instagram

LAS MANTAS PERSONALIZADAS DE VITA, LA HIJA DE CANDE RUGGERI

Otro ítem estrella de Vita son las mantas bordadas. Con su nombre grabado, la beba de Ruggeri ya tiene más de una manta de colores pasteles personalizada.

La manta rosa de Vita para dormir siestas. Foto: Instagram

Mantas ideales para los días más frescos o dormir siestas junto a sus papás. Los colores que predominan en su closet son el rosa viejo y el blanco que combinan con casi todo su guardarropas.

La manta bordada de Vita, la bebé más trendy. Foto: Instagram

VITA Y SU NUMEROSA COLECCIÓN DE CHUPETES

Si algo no le falta a la bebé de Cande Ruggeri son los chupetes, en todos los colores y modelos posibles. Siempre apostando a los colores cálidos y pasteles, su mamá se encargó de que su hija tenga uno diferentes para combinar con cada outfit.

La colección de chupetes más cancheros de Vita, la hija de Cande Ruggeri. Foto: Instagram

Su llegada al mundo no sólo conquistó a su familia sino también a miles de seguidores de la influencer que no dejan de elogiar sus postales en las redes sociales. Cada look de Vita es digno de admirar y su simpatía para fotografiar cada día suma más adeptos.

Cande Ruggeri junto a Vita.

La pequeña posa para las cámaras con completa naturalidad y los likes se multiplican. Una it baby que pisa fuerte desde la cuna y sorprende todos los días con un nuevo look.