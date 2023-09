Coincidencia fashion: Mery del Cerro y Cande Ruggeri se abrigaron con una prenda que impactó en esta temporada

En medio de las bajas temperaturas, las figuras icónicas de la farándula argentina continúan impactando al salir de sus hogares, abrazadas por cálidos abrigos que no comprometen su estilo y sofisticación. En una curiosa coincidencia, Mery del Cerro y Cande Ruggeri optaron por el mismo y trendy abrigo.

La ex integrante de Casi Ángeles y Bailando por un Sueño se encuentra viviendo en Uruguay junto a su marido Meme Bouquet y sus hijas: Mila y Cala, no duda en marcar tendencia con cada look que usa, se anima a todo sin dejar de lado su estilo propio y elegante. La actriz es una fanática de la moda y en cada look que usa deja en claro que sigue de cerca las nuevas tendencias que no pueden faltar en su guardarropa. En su perfil de Instagram comparte los outfits fashion que luce en cada salida.

Por su parte, la hija del campeón del mundo, recibió la llegada de su primera hija, un nacimiento muy esperado. La hija de Oscar Ruggeri y su pareja, Nicolás Maccari, tuvieron a su primera hija, a quien le colocaron el nombre de Vita. La bebé nació en el hospital Austral a las 20 horas del 9 de enero de 2023, pesando unos 2.700 kilos. Pese a la maternidad, Cande sigue las tendencias de la moda y eligió al igual que Mery del Cerro una prenda trendy de la temporada otoño/invierno.

El abrigo tendencia que coincidió en los outfits de Mery del Cerro y Cande Ruggeri

El protagonista indiscutible de este invierno en los outfits trendy es un tapado de corderito con botones oscuros en su tonalidad natural. Este diseño se ha erigido como una de las tendencias más notables de la temporada invernal y resulta perfecto para un look de street style que no pasa desapercibido.

Cande Ruggery y Mery del Cerro coincidieron en un outfit Foto: redes

Mery del Cerro optó por combinarlo con una musculosa y lentes de sol negros, creando un conjunto que destila elegancia casual. Mientras tanto, Cande Ruggeri le infundió su toque distintivo al atuendo al llevar el abrigo junto a un top y pantalón de tiro bajo en color negro. Para dar un toque extra de estilo, completó su look con un gorro y una tote bag, creando así un conjunto excepcionalmente chic y vanguardista.