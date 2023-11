Melody Luz volvió a apuntar contra Mariana Nannis: “No me interesa”

Melody Luz, novia de Alex Caniggia, tiene una relación complicada con su suegra Mariana Nannis; la familia Caniggia atraviesa un momento difícil, ya que se encuentran peleados y hace tiempo que no se hablan. Melody Luz, luego del nacimiento de Venezia, fruto de su relación con Alex Caniggia, decidió acercar su hija a sus abuelos, con Claudio Caniggia se dio un encuentro positivo, pero con Mariana Nannis no sucedió lo mismo.

Mariana Nannis en una de sus últimas publicaciones en redes había compartido una foto con su hijo Alex; en un primer momento se pensó que esa foto era actual y que buscaba un acercamiento y recomponer la relación con su hijo, pero luego se supo que la foto era antigua y que esa recuperación del vínculo no está dentro de los planes de Nannis.

En un programa de televisión, Melody Luz fue sorprendida por un mensaje que su suegra le hizo llegar al periodista Diego Estéves que estaba realizando la entrevista con la influencer y contó: “Melody, tengo un mensaje de Mariana Nannis para vos, que me hace llegar a mí. Me dice que vos estás diciendo que ella tiene que pedir disculpas”.

“Ella te replica ‘¿Por qué no le pedís disculpas por haber puesto me gusta a un comentario de una seguidora que dijo que Mariana era una madre de mierda en Twitter?’”, le transmitió el periodista la pregunta de Nannis a Melody Luz.

Melody Luz respondió: “Tendríamos que hablarlo en privado. La verdad es que si puse eso no me acuerdo, pero yo no estoy más para mover estas cosas por televisión. La verdad es que no me interesa”.