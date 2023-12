Sin filtro: Alex Caniggia insultó a todos tras su salida de Gran Hermano España

Otra vez, la polémica rodea a Alex Caniggia, quien finalizó su participación en Gran Hermano España de manera abrupta debido a una acalorada discusión con un compañero. Su personalidad explosiva y su propensión a la provocación le jugaron en contra, llevándolo a quedarse sin una fuente laboral en el reality que tanto disfrutaba.

Al momento de despedirse del programa, Caniggia no mostró tacto protocolar al afirmar: “Yo los entiendo, pero a mí vinieron a tocarme las pelotas. Si me venís a tocar las pelotas, después allá vos que vas a pagar las consecuencias”. El tono agresivo de sus declaraciones no pasó desapercibido, evidenciando su enojo y descontento con la producción.

Alex Caniggia fue expulsado de Gran Hermano España.

Qué dijo Alex Caniggia tras su salida de Gran Hermano España

De regreso a Argentina, Alex no pudo contener su ira y decidió compartir un video en el que expresó su descontento con Gran Hermano España, mezclando elogios hacia sí mismo y desprecio hacia el programa. “El ganador va a ganar por descarte, el único ganador de esa casa soy yo”, gritó con mirada desafiante y lengua afilada.

Con una dosis extra de ira desenfrenada, el hermano de Charlotte cerró el video con un desprecio hacia los equipos del programa: “Y me chupa más un huevo ser del equipo naranja o azul porque ya no hay equipo naranja desde que yo me fui. Así que me chupa un huevo quien gane Gran Hermano. El único ganador soy yo”.

Cabe destacar que Caniggia está actualmente en pareja con Melody Luz, y juntos tienen una hija pequeña llamada Venezia. Este episodio polémico se suma a la lista de controversias que rodean al mediático, quien parece no tener reparo en expresar abiertamente sus emociones y opiniones, sin importar las consecuencias.

Alex Caniggia en Gran Hermano España Foto: foto

En la descripción del video, Alex escribió: “Me chupa un huevo quién gane Gran Hermano España, porque el único ganador de GH VIP 8 soy yo. El que gane ahora es por descarte. Saludos gente, los amo España. El Mandi está con el pueblo y el pueblo está con Mandi”.