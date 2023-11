Melody Luz reveló cómo es Charlotte Caniggia en su rol de tía de Venezia

En la primera edición de El Hotel de los Famosos, Melody Luz y Alex Caniggia se enamoraron y desde aquel momento que nunca más se separaron. La pareja está muy consolidada y parece estar viviendo el mejor momento tras la llegada de Venezia a este mundo, su primera hija juntos. Tanto la bailarina como el polémico muestran detalles de su vida privada en las redes y enternecen a sus fanáticos.

Desde un primero momento Melody aseguró tener una buena relación con su cuñada, Charlotte Caniggia y así lo demostraron en la pista de El Bailando. La bailarina participó del ritmo Salsa de a 3, junto a Charlotte quien la invitó a bailar y durante la previa contaron intimidades de cómo es su relación.

La modelo y la bailarina deslumbraron en la pista. Foto: Captura

Melody Luz y Charlotte Caniggia hablaron de su relación como cuñadas

Fue Pampita, una de las integrantes del jurado del programa, quien hizo un comentario que desató el tema de conversación. Luego de que el trío bailara, la modelo dijo: “Una cuñada termina siendo como una hermana”. Intrigado por la relación, Marcelo Tinelli indagó: “¿Se llevan bien las cuñadas? Porque usted tiene un carácter fuerte”.

“Yo soy tranquila, cuando me buscan quilombo… ¡Ah! Ahí no me controlo y me sacó”, admitió Melody Luz sobre su personalidad. Por su parte, Charlotte se encargó de aclarar que nunca tuvieron un conflicto: “Nunca nos peleamos, nos queremos, nosotras nos llevamos bien”.

Insatisfecho con las respuestas, Tinelli quiso saber más sobre la nueva vida de Luz y le consultó sobre cómo se maneja en su casa, sabiendo que Alex está en Europa participando de un reality show. “Me ayudan mucho mis papás y mis amigos. Ahora mismo está con una amiga”, confesó la bailarina.

Charlotte con su sobrina Venezia. Foto: Instagram

“¿Tu cuñada te ayuda a la noche para cuidar a Venezia?”, preguntó Marcelo, queriendo saber sobre cómo es Charlotte como tía. “Eso es importante. Hoy le cambió su primer pañal”, contó Melody. “¿Alguna vez había cambiado un pañal Charlotte?”, profundizó el conductor y la modelo admitió: “No… pero bueno, siempre hay una primera vez Marcelo”.