En medio de la polémica, Alex Caniggia cenó con Mariana Nannis y causaron revuelo en las redes

Desde hace tiempo que Mariana Nannis, Claudio Caniggia y sus hijos Alex y Charlotte, protagonizan un gran escándalo familiar que escaló al mundo del espectáculo argentino. Si bien la familia nunca se caracterizó por mantener un perfil bajo, parece que pretendían dejar su conflicto interno lo más escondido posible.

Luego de que Charlotte hablara en el Bailando sobre su relación con sus padres, todo se reavivó. Y es que, según contó Mariana aún no conoce a Venezia, la hija de Alex y su primera nieta. Aunque sí lo hizo Claudio, Nannis aún está intentando recomponer la relación con sus hijos, sin mucho éxito.

Mariana Nannis y Claudio Caniggia Foto: gentileza info

“Alex dijo que Claudio visitó a Venezia y lo tomó muy bien. Él está contento. Claramente, es lindo que mi mamá o mi papá puedan conocer a la bebé”, contó Charlotte y expresó el deseo de que sus papás conozcan a su nieta: “Mi mamá todavía no la conoció. Pero Dios quiera que todo se pueda arreglar. Un bebé une, pero hay veces que las familias son un poco complicadas”.

Los mellizos se mantienen unidos a pesar del conflicto de sus padres.

Alex Caniggia y Mariana Nannis cenaron juntos en medio del escándalo familiar

Si bien Charlotte manifestó no poder mantener una buena relación con su madre, parece que, a Alex, su hermano mellizo no se le está haciendo muy complicado. Si bien Mariana no conoció a su nieta todavía, parece que sí está en sus planes hacerlo y está intentado reconciliarse con su hijo.

La foto que subió Mariana Nannis. Foto: Instagram

Hace algunas horas, Mariana compartió en su cuenta personal de Instagram una imagen que sorprendió a más de uno. En un restaurante y de noche, madre e hijo compartieron una cena y parece que todo está yendo mejor. Incluso, Nannis hizo posar a Alex para la cámara y lo compartió con sus seguidores.