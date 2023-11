El enojo de Alex Caniggia tras ser expulsado de Gran Hermano España

Alex Caniggia había logrado establecerse y ser un personaje de peso dentro de la casa de Gran Hermano Vip España, pero la producción del programa decidió expulsarlo tras tener una fuerte pelea con otro participante.

El enojo de Alex Caniggia tras ser expulsado de Gran Hermano Vip España

El influencer tuvo una discusión muy fuerte y violenta con Gustavo Guillermo, otro participante de la casa más famosa de España, tras la pelea la producción del importante programa decidió expulsarlos a los dos.

Desde la producción del programa le anunciaron: “Alex, hay un comportamiento que es inaceptable y que no podemos tolerar”.

El enojo de Alex Caniggia tras ser expulsado de Gran Hermano Vip España

Alex Caniggia respondió muy enojado e indignado por la situación: “Obvio, yo los entiendo, pero a mí vinieron a tocarme las pelotas. Si me venís a tocar las pelotas, después allá vos que vas a pagar las consecuencias”.

“Hemos visto las imágenes y la organización del programa ha decidido expulsarte” le comunicó la voz de Gran Hermano al influencer argentino.

Más allá de que Alex Caniggia pidió perdón por su reacción, pero ya era tarde, ya que la decisión de la producción ya estaba tomada; debía abandonar la casa de Gran Hermano.

Por qué expulsaron de la casa de Gran Hermano Vip España a Alex Caniggia

El influencer fue expulsado de la casa del importante reality español por la decisión de la producción y esto generó un gran revuelo y polémica entre los fanáticos del ciclo televisivo, quienes defendieron al famoso y su arrepentimiento.

Roberto Antolín, periodista español, planteó su hipótesis sobre lo sucedido en el reality: “Alex fue expulsado y lo han limpiado porque no le pueden pagar el sueldo. No se lo podían pagar el contrato a Alexander. Tranquilamente, Alexander puede iniciar acciones legales contra el ciclo porque no fue expulsado por el juego, fue expulsado por otras cosas. Si un programa no funciona se liquida, es así, fuera Gran Hermano VIP”.