Charlotte Caniggia reveló el terrible accidente doméstico que sufrió

Charlotte Caniggia con más de 2 millones de seguidores en sus redes sociales, logró ganarse el cariño del público argentino. La influencer destaca como participante del Bailando 2023 y brilla en cada previa del certamen; por sus ocurrencias, anécdotas y situaciones que cuenta, logra cautivar al jurado y al conductor del show y ha sido una de las revelaciones del año; su carrera artística va en crecimiento y logra afianzarse en el mundo del espectáculo.

El terrible accidente doméstico que sufrió Charlotte Caniggia

En varias entrevistas, la modelo contó que una de las cosas que más la apasionan es limpiar su casa, ama realizar las tareas del hogar, especialmente todo lo que está relacionado con la limpieza; ya que no le gusta que otras personas le toquen sus cosas.

El terrible accidente doméstico que sufrió Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia participó del programa Terapia Picante y allí relató un episodio grave de salud que sufrió a raíz de su obsesión por la limpieza y por la utilización extra de productos para desinfectar.

El terrible accidente doméstico que sufrió Charlotte Caniggia

“Una vez trapeé mi casa como una loca, puse tanta lavandina que me bajó la presión. Le comenté a mi novio que me sentía mal y mareada y me llevó a la farmacia, donde me tomaron la presión. Ahí me dijeron que la tenía baja y me dieron un caramelo. Desde ese entonces trato de usar muy poca lavandina y no chorros grandes como hacía antes” reveló la influencer, dejando en claro que prestará más atención a la cantidad de productos de limpieza que utiliza.

El terrible accidente doméstico que sufrió Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia y la relación con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Caniggia.

La influencer atraviesa un momento de distanciamiento con sus padres, de a poco se van produciendo conversaciones y posibles situaciones de reconciliación. En varias ocasiones, la influencer contó muy apenada la tristeza que le produce este momento en su vida.

Charlotte Caniggia habló sobre la relación con sus padres.

Mariana Nannis y Claudio Caniggia Foto: gentileza info

En los últimos días, Charlotte Caniggia finalmente contó que pudo hablar con sus padres y hubo un acercamiento: “Pude charlar con los dos y cruzar mensajes, pero no es que digo ‘bueno, los voy a ver’. Ahora está un poco mejor la cosa con ellos, por suerte cambió. Hubo un acercamiento. Me hablaron y charlamos, muy poquito, pero bien. Quizá el divorcio y todo eso fue lo que los hizo actuar así. Ojalá que ellos puedan sanar y estar bien con sus hijos. Estaría buenísimo”, relató emocionada Charlotte.