Charlotte Caniggia quiere seguir los pasos de Alex y sueña con tener una bebé: “Quiero que sea nena, Britney”

Charlotte Caniggia es una de las participantes del “Bailando 2023″ más queridas por el público, con su humor y simpatía se ganó el cariño de sus seguidores. A pesar de estar varias veces en el ciclo televisivo de Marcelo Tinelli, cada vez que sale a la pista, llama la atención.

Hace unos días, fue ella misma quien publicó un tierno video en su perfil de Instagram en el que se muestra hablando bajito y teniéndola en brazos a su sobrina Venezia, de dos meses. Desde que la famosa se enteró que iba a ser tía se ve feliz y aprovecha cada momento junto a la beba para mimarla y demostrarle su cariño.

Luego de que circulara el tierno video, Charlotte fue consultada por Marcelo Tinelli en la segunda gala y fue sincera sobre si le gustaría ser madre. Primero se refirió a su sobrina y todo el amor que siente por ella.

Qué dijo Charlotte Caniggia sobre la maternidad

La hija de Mariana Nannis y “El Pájaro” Caniggia expresó: “Mi hermano se fue a España y la bebe hermosa, estuve con ella la otra vez ya la van a conocer todos. Es muy linda”.

Cuando el conductor le preguntó: “¿Te imaginás ser mamá?”. A lo que Charlotte respondió sonriendo: “Todos me preguntan lo mismo. Sí, yo me veo. Creo que sería una súper mamá, me encantaría, algún día sí. Me gustaría ser mamá. Pronto, pronto”.

Luego contó cómo le gustaría que se llame: “Antes de los 35 me gustaría. Sería una mamá presente. Yo quiero que sea nena. Vos ya me quemaste el nombre, Britney”.

Ante esta respuesta, Marcelo Tinelli, preguntó sobre el nombre que le pondría si fuera varón. A lo que Charlotte respondió: “No sé cómo le pondría si fuera varón porque no quiero que sea varón, quiero que sea nena porque quiero ponerle vestidos, pintarle las uñas. Visualizo la nena, si es nene, lo aceptamos igual. Lo amamos igual”.

Charlotte está en pareja con Roberto Storino hace más de cuatro años. Si bien el novio de la famosa mantiene un perfil bajo, en la primera gala del certamen de baile estuvo acompañando a Charlotte y emitó unas palabras con Marcelo Tinelli.