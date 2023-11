Melody Luz reveló cómo es Charlotte Caniggia en su rol de tía de Venezia

Melody Luz disfruta a pleno de su vida como madre de Venezia, la hija que tuvo junto a Alex Caniggia. La bailarina se encuentra al cuidado de su pequeña mientras su pareja está en España donde participó de Gran Hermano.

Alex y Charlotte siempre demostraron ser muy unidos por lo que la bailarina también comparte un vínculo muy cercano con la hermana de su novio y así lo dejan ver en las redes sociales.

Charlotte invitó a su cuñada a participar de la salsa de tres en el “Bailando 2023″ y, una vez más, demostraron la buena relación que tienen, además de que su baile fue elogiado por el jurado.

Charlotte Caniggia y su rol como tía de Venezia Foto: vía país colla

Melody Luz contó cómo es Charlotte Caniggia como tía

En medio de su presentación en la pista, Marcelo Tinelli aprovechó la presencia de Melody para hacerle unas preguntas sobre cómo es la familia en la intimidad.

El tema surgió luego de que Pampita comentara que “una cuñada termina siendo como una hermana”. A lo que Marcelo preguntó: “¿Se llevan bien las cuñadas? Porque usted tiene un carácter fuerte...”.

A lo que Melody contestó: “Yo soy tranquila, cuando me buscan quilombo... ¡Ah! Ahí no me controlo y me saco”. Pero resaltó que con su cuñada nunca tuvo problemas. “Nunca nos peleamos, nos queremos, nosotras nos llevamos bien”, acotó Charlotte.

En referencia a como se arregla en la casa con su beba mientras Alex se encuentra de viaje, la bailarina respondió: “Me ayudan mucho mis papás y mis amigos. Ahora mismo está con una amiga”.

“¿Tu cuñada te ayuda a la noche para cuidar a Venezia?”, le consultó Tinelli. A lo que Melody contestó divertida: “Eso es importante. Hoy le cambió su primer pañal”.

Ante esa respuesta, el conductor habló con Charlotte y le preguntó: “¿Alguna vez había cambiado un pañal Charlotte?”. Por lo que la hija de Mariana Nannis respondió, fiel a su estilo y honestidad: “No... Pero bueno, siempre hay una primera vez, Marcelo”.