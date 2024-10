El polémico acto de amor de Yanina a Diego Latorre: “Yo le corto…”

Yanina y Diego Latorre han pasado por altos y bajos en su relación. Tras unas vacaciones del futbolista en Argentina a fines de 1993, decidió apostar todo por la periodista para así vivir juntos y casarse en 1994.

La panelista habló en redes.

“Nos conocimos... teóricamente, yo nunca te vi, pero en la facultad. Finalmente, nos conocimos en una cama solar, en un solarium. Entraste con tu hermana, todo el mundo pensaba que yo me la iba a encarar a ella porque era la que tenía más conquistas adquiridas y a mí me gustaste vos, no me gustó tu hermana”, reveló el exjugador en El Observador sobre cómo conoció a Yanina por primera vez.

Ahora bien, pese a los altibajos que padecieron (como la infidelidad de Latorre), el matrimonio sigue más fuerte después de 30 años juntos. Esto último fue confirmado en las últimas horas, cuando Yanina Latorre reveló un peculiar acto de amor que hace por su esposo.

Cuál es el actor de amor que realiza Yanina con su esposo

El hecho fue dado a conocer por la “angelita” en Infobae. Ahí, tuvo una conversación con Viviana Canosa sobre su relación y la confianza que ha crecido en la misma con el pasar de los años.“Yo a él le cuento todo. Yo a él le pregunto: ‘¿Tengo celulitis en el culo?, ¿Te parece que tengo un rollo?´”, aseveró la angelita sobre su cotidianidad con el exfutbolista

Seguidamente, cuando Viviana Canosa le consulta si esto ha afectado su vida íntima en pareja, Yanina reveló que no, dado que su relación actual va más allá de ese tipo de contacto. “¿Eso no te baja la líbido?”, expresó la periodista, a lo que la periodista sentenció: “No porque, después de 30 años, no es solamente sexo”.

Al revelar la confianza que se tiene con su esposo, Yanina Latorre subió la vara al revelar un peculiar acto de amor que hace para su esposo: le depila su trasero. “¿Vos le depilás el...?”, intentó decir Viviana con algo de impresión. “Yo le depilo los pelos del or**, señaló Yanina sin escrúpulos.

Yanina y Diego Latorre no quisieron escuchar a su hija Lola hablando de sexo (Foto: Instagram de Yanina Latorre)

“Eso...”, intentaba decir Viviana con suma sorpresa. “Eso es amor, Hay que pararse debajo de un culo con una tijera”, aseveró la angelita sobre su “acto de amor” con su esposo.

Cómo Yanina Latorre depila a su esposo

Finalmente, Yanina Latorre reveló su secreto para depilarle el trasero a su esposo: “Borde de la bañadera, el hace esto (separa las piernas) , yo me agacho así con la tijera y voy. Y él va diciendo ‘Cuidado, cuidado’ porque tiene miedo que le clave la tijera en el or**”.