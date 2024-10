Yanina Latorre y Maru Botana son de las enemistades más conocidas en el mundo del espectáculo. Pese a ser grandes amigas durante su época en la facultad, la contadora pública aseguró que la amistad terminó por un presunto “bullying”.

“Dios mío. Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. Nunca mentí, todo lo que conté de la facultad es verdad. Maru Botana era una turra resentida que me jo*** la vida”, aseveró Yanina Latorre en sus redes sociales tras el descargo de Maru Botana.

La angelita ha presentado su postura contra la cocinera en múltiples oportunidades. Es por ello que el último accionar de su mamá le impresionó en todos los sentidos.

¿Qué hizo la mamá de Yanina Latorre que involucra a Maru Botana?

El hecho fue presentado por el programa de Latorre en Bondi. Ahí, le mostraron un video de su mamá comiendo en un local de Maru Botana.

“Acá mandé fotos y videos de una traición mucho más grave que la traición de Moritán y Pampita. Una traición que creo que va a ser la traición del año”, le anticipó el oyente que le pasó el video de la mamá de Yanina Latorre en el recinto de la jueza de Bake Off Famosos.

Al ver el video con detenimiento, Latorre se dio cuenta de lo sucedido y no dudó en apuntar contra su mamá con indignación: “Dora es la que veo de lejos... No me digas que mi mamá fue a lo de Maru Botana a comer. Pedazo de vieja cho**. ¿Mi mamá fue a lo de Maru Botana? ¿Mamá pagó con mi tarjeta de crédito en lo de Maru Botana?”.

Maru Botana rompió el silencio sobre su familia numerosa: la íntima razón por la que tuvo tantos hijos.

Tras conocer la “traición” de su mamá, decidió mandarle un audio en vivo para refutarle lo sucedido. “Mamá, sos un zo***, vinimos hablando todo el camino por teléfono. Te hiciste muy pelo**** que los domingos no me molestás porque descanso y fuiste al té a lo de Maru Botana. Lo que me falta es darle de comer a Maru Botana mamá”.

Finalmente, con la voz algo rota, sentenció que le dolía lo sucedido, al punto de preferir que su Diego, su esposo, le fuese infiel nuevamente.

“Que traidora, estoy mal. Prefiero que me cag** Diego a que mi mamá vaya a lo de Maru Botana”, cerró la periodista y contadora pública con cierto shock y decepción.