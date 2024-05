El letal comentario de Yanina Latorre sobre Maru Botana: “No te hace buena revolver una olla...”

Maru Botana es una de las cocineras más reconocidas del país que tuvo varios programas de cocina que la llevó a conectarse con el público y compartir deliciosas recetas y secretos para hacer sus platos. Además, tiene varios restaurantes en diferentes puntos de Buenos Aires.

Sin embargo, Yanina Latorre no tiene buena relación con la cocinera desde que ambas estaban en la universidad. Es por eso que la panelista de LAM apuntó si filtros contra Maru cuando se enteró que iba a tener un programa de cocina en América producido por LaFlia.

Yanina Latorre apuntó sin filtros contra Maru Botana

Yanina hizo un fuerte descargo en su programa de radio que tiene por El Observador y allí comentó cuál fue su reacción cuando Marcelo Tinelli le contó que se puede llegar a cruzar con la cocinera en los pasillos del canal.

“Yo soy una mina honesta, no me gusta que venga Maru Botana a América. Es mala persona, a mí me cag* una parte muy importante de mi vida y lo voy a seguir repitiendo. Yo sufrí, lloré, me quedé sin amigas por ella que era una resentida y le molestaba mi cuerpo”, apuntó sin filtros Yanina Latorre contra Maru Botana.

“Me llama Marcelo (Tinelli) y me dice: ‘Te cruzaste con Maru, ¿sabías que la contraté?’. Le dije que me chup* un huev* y que voy a decir que es mala persona hasta el día que me muera”, agregó furiosa Yanina.

Yanina Latorre y Maru Botana cuando iban a la universidad Foto: gentileza clarín

Luego contó que le dijo a Tinelli: “No me pidas nada, si querés me voy de América. Ya una vez me fui de América por Maru Botana. No la voy a cuidar”.

“Y el día que empiece voy a grabar el programa y lo voy a hacer verg* una hora entera. Porque no te hace buena revolver una olla y hacer guiso. Es mala gente de verdad”, cerró enojada Yanina Latorre.