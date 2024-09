“Fogosa”, revelaron detalles de la supuesta amante de Roberto García Moritán y cómo los descubrió Pampita

La vida de Carolina “Pampita” Ardohain y su esposo, Roberto García Moritán, parece estar nuevamente en el ojo del huracán. Según lo revelado por Yanina Latorre, el empresario y político le habría sido infiel a la modelo y conductora con al menos tres mujeres, entre ellas una periodista política. Esta información salió a la luz la semana pasada en el programa LAM (América TV), donde la panelista contó detalles escandalosos sobre la supuesta infidelidad.

Latorre, conocida por no guardarse nada, dio varios detalles sobre las mujeres involucradas, mencionando a una peluquera y a una trabajadora del ministerio de Moritán, además de esta periodista, cuyo nombre aún no fue revelado, aunque cada vez surgen más datos sobre su identidad.

La modelo y el funcionario porteño tienen una hija en común, Ana.

Así nació el vínculo entre Roberto García Moritán y su amante

Según Yanina, todo habría comenzado en junio de 2023, cuando Pampita se encontraba filmando en el sudeste asiático. Durante su ausencia, García Moritán fue invitado a un programa de Radio del Plata, donde conoció a la periodista que conducía el ciclo. “Hubo buena onda desde el principio, se pasaron los teléfonos y empezaron a escribirse”, detalló Latorre, agregando que el intercambio de mensajes pronto derivó en un histeriqueo que terminó en algo más.

La panelista reveló que los encuentros entre el esposo de Pampita y la periodista se dieron en varias oportunidades mientras la modelo estaba fuera del país. “Aprovechando que Pampita estaba de viaje, él se la empomó”, afirmó sin filtros. Además, añadió que Moritán quedó “encantado” con la periodista, describiéndola como “muy fogosa”.

Pampita habría perdonado a Roberto García Moritán después de la infidelidad con la periodista

Yanina Latorre también mencionó que los problemas en la pareja comenzaron cuando Pampita descubrió mensajes comprometidos en el celular de García Moritán. Según la panelista, el empresario no fue lo suficientemente cuidadoso, ya que no borró las conversaciones con la periodista, lo que provocó que la modelo lo confrontara. “Él le admitió los mensajes, pero juró que no había pasado nada más”, relató Latorre.

Pampita y Roberto García Moritán atraviesan su peor momento y estarían por divorciarse.

Las fotos que subió Pampita para el cumpleaños de Roberto García Moritán

Sin embargo, la periodista no se quedó callada y, emocionada por el affaire, empezó a contarle a sus colegas sobre su relación con Moritán. Esta actitud provocó que el rumor se expandiera y llegara a oídos de Pampita. A pesar de la fuerte pelea que mantuvieron, la modelo decidió perdonarlo. “Le dijo: ‘Esta te la perdono, pero nunca más’, y ahí es cuando Pampita empieza a enterarse de más engaños”, concluyó Yanina.